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Evde yapınca daha lezzetli oluyor! Noodle tarifi

16.06.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asya lezzetleri arasında bulunan noodle tüm dünya tarafından sevilerek tüketiliyor. Ülkemizde de pratik hazırlanması nedeniyle sık sık tüketilen noodle makarnayı evde de yapabilirsiniz. Evde yapacağınız noodle çok daha leziz olacak! Bu tariften sonra dışarıdan noodle almayacaksınız.

Evde yapınca daha lezzetli oluyor! Noodle tarifi

Noodle hem nefis tadı hem de hızlı hazırlanması nedeniyle sevilerek yeniliyor. Sosunu kendi zevkinize göre değiştireceğiniz noodle makarnanızı evde kısa sürede yapabilirsiniz. Makarnasını kendiniz yaparak çok daha lezzetli sonuçlar elde edeceğiniz bu tarifi kesinlikle uygulamalısınız.

NOODLE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 2 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı su
  • ¼ çay kaşığı tuz
  • 1 tutam nişasta (mısır veya buğday nişastası)

Noodle için:

  • 1 adet kırmızı kapya biber (jülyen doğranmış)
  • 1 adet sarı dolmalık biber (jülyen doğranmış)
  • 1 adet yeşil dolmalık biber (jülyen doğranmış)
  • ½ adet havuç (jülyen doğranmış)
  • 3 dal taze soğan
  • 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
  • 6 yemek kaşığı soya sosu
  • 3 yemek kaşığı susam yağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • ½ yemek kaşığı susam

Üzeri için:

  • 1 tatlı kaşığı susam (kavrulmuş)

Yapılışı

  • Noodle hamuru yapmak için derin bir kaseye unu koyun ve ortasını çukur şeklinde açın. Tuz, yumurta ve suyu ekleyin. Hamur toparlanana kadar güzelce yoğurun.
  • Pürüzsüz ve sert bir hamur elde ettiğinizde beze şekline getirin. Streç film ile sarıp buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.
  • Hamuru merdane yardımıyla ya da hamur açma makinesi ile açın. Bu aşamada açarken tezgaha yapışırsa nişasta serpebilirsiniz.
  • Noodle hamurunu incecik açın ve kenarlarında keserek düzgün bir büyük dikdörtgen hamur elde edin.
  • Hamuru önce yarıya sonra tekrar yarıya olacak şekilde 4 katlı katlayın. Bu aşamada aralarına nişasta serpin. Daha sonra keskin bir bıçak ile ince şeritler halinde hamuru kesin.
  • Kestiğiniz hamurları elinizle dikkatli şekilde ayırın ve bir tabağa alın. Bu sırada yapışmaması için ara ara nişasta serpin.
  • Kullanacağınız derin tencerenin yarısı kadar kaynar su ekleyin ve bir tutam tuz atın. Kaynayan suya noodle hamurlarını atın. Taze hamurlar 4-5 dakika içinde pişecekler.
  • Pişen noodle hamurunu süzün ve bir kenara alın.

Noodle için:

  • Noodle için kullanacağınız sebzeleri güzelce yıkayın ve çekirdeklerini çıkarıp hazırlayın.
  • Sebzeleri jülyen doğrayın.
  • Taze soğanı verev şekilde doğrayın.
  • Isınmış tavaya sıvı yağ ve susam yağını ekleyin. Ardından biberleri ve havucu ekleyip 5 dakika kadar soteleyin.
  • Susamı ekleyip sebzelerle kavurun ve ardından taze soğanı ekleyip birkaç dakika daha sotelemeye devam edin.
  • Pişen noodle'ları sotelenen sebzelere ekleyin birkaç dakika daha pişirmeye devam edin.
  • Tüm malzemeler harmanlandıktan sonra soya sosunu ekleyip güzelce karıştırın ve ocaktan alın.
  • Servis tabağına alıp kavrulmuş susam ile süsleyip servis edin.

AFİYET OLSUN!


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