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Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | Son Güncelleme

ABD'de bir adam, Tammy ismindeki bir kadının evindeki kamerayı hacklemeyi başardı. Kadının kamerasına bağlanan kişi, talihsiz kadını taciz etti. Durumu polise bildiren talihsiz kadın, görüntülerinin internet ortamında paylaşılmasından korkuyor. İşte detaylar...

Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve internete bağlı olarak çalışan ürünlerin gelişmesiyle birlikte hayatımıza pek çok yeni ürün girdi. Bu ürünler genelde hayatımızı kolaylaştırıyor olsa da zaman zaman bazı sorunlara yol açabiliyor. Çünkü internet bağlantısı daima bazı riskleri ve sistem açıklıklarını bünyesinde barındırıyor. Tüketicilerin, internete bağladıkları her cihazda dikkatli olmaları gerekiyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, çok ilginç bir taciz olayı yaşandı. Bir adam, Tammy isimli bir kadının evinde bulunan kamerayı hacklemeyi başardı ve bu kamera üzerinden kadına tacizde bulundu. Yaşadığı anları korku içerisinde anlatan kadın, esas hatanın kendisinde olduğunu ifade ederek kamerasına çok basit bir şifre koyduğunu hatta bu konuda bazı uyarılar aldığını da söyledi.

Tammy'nin sahip olduğu kamera hem görüntü aktarımı yapıyor hem de ses alışverişini sağlıyor. Sadece enerji kablosuna ihtiyaç duyan ürün, Wi-Fi desteği sayesinde evin internet ağına bağlanıp kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyor. Ancak güvenlik amaçlı konulan kamera bu kez bir kadının korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

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HACKER, EVİN GÜVENLİK SİSTEMİNİ ELE GEÇİRMİŞ

Talihsiz kadın, evinde oyalanırken bir anda erkek sesi duymaya başlıyor ve ilk etapta ne olduğunu anlayamıyor. Evin içindeki erkek sesi, Tammy'ye gününün nasıl geçtiğini, ruh halinin nasıl olduğunu soruyor. Ardından da bazı ahlaksız cümleler kuruyor. Kadın, üzerindeki şoku attıktan sonra evindeki kameranın hack'lendiğini ve karşı tarafın kendisini izlediğini fark ediyor. Ayrıca kadına göre hacker, evin güvenlik sistemini de ele geçirmişti.

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KOLAY ŞİFRE KOYMASI BU DURUMA YOL AÇMIŞ

Talihsiz kadın, bu kamerayı yakın zamanda aldığını ve bu ürünü almaktaki asıl amacının evdeki köpeğini izlemek olduğunu söylüyor. Ancak ne yazık ki bu kadının koyduğu zayıf şifre, bilgisayar korsanlarının onun kamerasına bağlanmasına ve bu taciz olayının yaşanmasına neden olmuş durumda. Polis yetkilileri, hackerın kim ya da kimler olduğunu tespit etmek için uğraşıyorlar.

Konuyla ilgili olarak kamera yetkililerinden de açıklama geldi. Yaşanan taciz olayında herhangi bir güvenlik zafiyetinin olmadığını bildiren yetkililer, bu sorunun esas nedeninin kullanıcıların önceden belirlenmiş şifrelerini değiştirmeden kullanmaları ya da değiştirseler bile kolay tahmin edilebilecek şifreler kullanmalarından kaynaklandığını ifade ettiler. Talihsiz kadın şimdi, bilgisayar korsanlarının elinde müstehcen fotoğraflarının olmasından korkuyor.

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Anahtar Kelimeler:
kamera abd

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eve davet etseydi, tanışsalardı. Belki iyi arkadaş olurlardı.
kırılmayacak şifre mi var...
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