Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve internete bağlı olarak çalışan ürünlerin gelişmesiyle birlikte hayatımıza pek çok yeni ürün girdi. Bu ürünler genelde hayatımızı kolaylaştırıyor olsa da zaman zaman bazı sorunlara yol açabiliyor. Çünkü internet bağlantısı daima bazı riskleri ve sistem açıklıklarını bünyesinde barındırıyor. Tüketicilerin, internete bağladıkları her cihazda dikkatli olmaları gerekiyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, çok ilginç bir taciz olayı yaşandı. Bir adam, Tammy isimli bir kadının evinde bulunan kamerayı hacklemeyi başardı ve bu kamera üzerinden kadına tacizde bulundu. Yaşadığı anları korku içerisinde anlatan kadın, esas hatanın kendisinde olduğunu ifade ederek kamerasına çok basit bir şifre koyduğunu hatta bu konuda bazı uyarılar aldığını da söyledi.

Tammy'nin sahip olduğu kamera hem görüntü aktarımı yapıyor hem de ses alışverişini sağlıyor. Sadece enerji kablosuna ihtiyaç duyan ürün, Wi-Fi desteği sayesinde evin internet ağına bağlanıp kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyor. Ancak güvenlik amaçlı konulan kamera bu kez bir kadının korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.