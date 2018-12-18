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Evdeki kızartma kokusunu yok edecek en iddialı yöntemler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.12.2018 17:04 | Son Güncelleme

Kızartma yapmak hepimiz için pratiktir ancak ortaya çıkan o yağ kokusu kızartma yapmayı kabusa çevirir. Özellikle ağır kokuya sahip olan yiyecekleri kızarttıktan sonra koku sadece eve değil, kıyafet ve saçlara kadar bulaşır. Şimdi ise bu rahatsız edici kokudan kurtulmanın en etkili yollarından bahsedeceğiz sizlere. Bakalım bu püf noktalar arasında neler var...

Evdeki kızartma kokusunu yok edecek en iddialı yöntemler

Vanilya kavurmak

vanilya
En etkili yöntemlerden biridir. Kızartma yaptıktan sonra tavanın içine bir paket vanilyayı dökün ve kısık ateşte birkaç dakika kadar kavurun. Oldukça güzel bir kokuya sahip olan vanilyanın kokusu etrafı saracaktır.

Limon ve sirke karışımı

limon
Limon ve sirke karışımı özellikle balık kızartmasından sonra faydalanabileceğiniz bir yöntemdir. Balık kızarttıktan sonra bir cezveye 1/2 limonun suyunu ve 1/2 çay bardağı elma sirkesini koyun. Bu karışımı 20 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın. Kokunun yavaş yavaş kaybolduğuna şahit olacaksınız.

Limon kabuğu

limon kabuğu
Üçüncü alternatif ise ocakta limon kabuğu yakmaktır. Yarım limonu ya da limon kabuğunu ocağın en küçük gözüne koyun ve ateşi kısık kalacak şekilde ayarlayın. Yanma süresini kendiniz belirleyebilirsiniz.


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