Evdeki kızartma kokusunu yok edecek en iddialı yöntemler

Vanilya kavurmak



En etkili yöntemlerden biridir. Kızartma yaptıktan sonra tavanın içine bir paket vanilyayı dökün ve kısık ateşte birkaç dakika kadar kavurun. Oldukça güzel bir kokuya sahip olan vanilyanın kokusu etrafı saracaktır.

Limon ve sirke karışımı



Limon ve sirke karışımı özellikle balık kızartmasından sonra faydalanabileceğiniz bir yöntemdir. Balık kızarttıktan sonra bir cezveye 1/2 limonun suyunu ve 1/2 çay bardağı elma sirkesini koyun. Bu karışımı 20 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın. Kokunun yavaş yavaş kaybolduğuna şahit olacaksınız.

Limon kabuğu



Üçüncü alternatif ise ocakta limon kabuğu yakmaktır. Yarım limonu ya da limon kabuğunu ocağın en küçük gözüne koyun ve ateşi kısık kalacak şekilde ayarlayın. Yanma süresini kendiniz belirleyebilirsiniz.



