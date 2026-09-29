Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Evdeki oyuncakları kontrol edin! Özellikle bunlar çocuklar için risk taşıyor

Çocukların eğlenmek ve stres atmak amacıyla kullandığı bazı oyuncaklar, yanlış kullanım ya da üretim kaynaklı sorunlar nedeniyle beklenmedik kazalara yol açabilir. Ankara'da yaşanan olay da oyuncak seçiminde yalnızca eğlenceye değil, ürünün kullanım koşullarına ve güvenlik uyarılarına da dikkat edilmesi gerektiğini gündeme getirdi. Hangi tür oyuncaklara dikkat edilmelidir? İşte detaylar…

Evdeki oyuncakları kontrol edin! Özellikle bunlar çocuklar için risk taşıyor
Mynet

Hümeyra ve Erdal Seçkin çiftinin üç çocuğundan Furkan Seçkin, bir alışveriş merkezindeki oyuncak mağazasından satın alınan yumuşak ve esnek bir stres oyuncağını daha sert bir kıvama gelmesi amacıyla buzdolabına koydu.

Buzdolabından çıkarılan oyuncak, kullanım sırasında patladı. İçerisindeki jelin dışarı akması sonucunda Furkan Seçkin'in cildinde kızarıklık ve soyulma meydana geldi. Hastaneye götürülen çocuğun ayağında ikinci derece yanık tespit edildi.

Tedavisi tamamlanan Furkan'ın kontrolleri devam ederken aile, oyuncağın ambalajında kullanım ve güvenlik açısından yeterli uyarı bulunmadığını öne sürerek sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Evdeki oyuncakları kontrol edin! Özellikle bunlar çocuklar için risk taşıyor 1

HER RENKLİ VE YUMUŞAK OYUNCAK GÜVENLİ OLMAYABİLİR

Oyuncaklar çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olsa da her ürün aynı güvenlik özelliklerine sahip olmayabilir. Özellikle içi jel, sıvı, köpük veya farklı kimyasal maddelerle doldurulan stres oyuncakları, kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılmadığında farklı riskler oluşturabilir.

Bir oyuncağın yalnızca dış görünüşüne bakarak güvenli olduğuna karar vermek yerine, ürünün hangi yaş grubu için üretildiği, nasıl kullanılması gerektiği ve hangi koşullarda saklanacağı mutlaka kontrol edilmeli.

BUZDOLABI VE DONDURUCU UYARISI ÖZELLİKLE ÖNEMLİ

Stres oyuncaklarını daha sert hale getirmek amacıyla buzdolabına veya dondurucuya koymak, ürünün üreticisi tarafından açıkça önerilmiyorsa uygulanmaması gereken yöntemlerden biri olabilir.

Düşük sıcaklık bazı oyuncakların malzemesinde sertleşmeye, esneklik kaybına veya yapısal değişikliklere neden olabilir. Oyuncak yeniden normal sıcaklığa döndüğünde ise içindeki basınç ve malzeme yapısındaki değişiklikler farklı sonuçlar doğurabilir.

Bu nedenle çocukların kullandığı oyuncaklarda internette görülen veya çevreden duyulan "daha eğlenceli hale getirme" yöntemleri, ürünün kullanım talimatında yer almıyorsa denenmemeli.

Evdeki oyuncakları kontrol edin! Özellikle bunlar çocuklar için risk taşıyor 2

PATLAYAN, YIRTILAN VEYA SIZDIRAN OYUNCAKLAR KULLANILMAMALI

Oyuncağın üzerinde çatlak, yırtık, delik veya deformasyon görülmesi önemli bir uyarı işareti. İçerisinde sıvı ya da jel bulunan ürünlerde sızıntı fark edildiğinde oyuncak çocukların kullanımından hemen çıkarılmalı.

Özellikle içeriği cilde temas edebilecek ürünlerde ambalajın sağlamlığı ve ürünün kullanım ömrü de dikkate alınmalı. İçindeki madde dışarı çıktığında çocukların bu maddeyle temas etmesine veya oyuncağı ağzına götürmesine izin verilmemeli.

OYUNCAK ALIRKEN YAŞ ETİKETİ MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ

Oyuncak seçiminde en önemli ayrıntılardan biri yaş grubuna uygunluk. Küçük parçalar içeren ürünler küçük çocuklar açısından boğulma riski oluşturabilirken, bazı ürünlerde bulunan ip, mıknatıs, pil veya sıvı-jel bileşenleri de farklı güvenlik riskleri taşıyabilir.

Bu nedenle satın alma sırasında yalnızca çocuğun beğenisine değil, ürünün üzerinde yer alan yaş aralığına ve kullanım uyarılarına da bakılmalı.

Evdeki oyuncakları kontrol edin! Özellikle bunlar çocuklar için risk taşıyor 3

"CE" İŞARETİ TEK BAŞINA YETERLİ GÖRÜLMEMELİ

Oyuncak satın alırken ürünün gerekli uygunluk işaretlerine sahip olup olmadığı kontrol edilmeli. Ancak güvenli bir kullanım için işaretlerin yanı sıra üretici bilgileri, yaş uyarıları, kullanım talimatları ve ürünün fiziksel durumu da incelenmeli.

Özellikle internet üzerinden alınan oyuncaklarda ürün açıklaması, satıcı bilgileri ve güvenlik uyarıları dikkatle okunmalı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna'da bir erkek seferberlikten kaçmak için paraşütle Moldova'ya geçtiUkrayna'da bir erkek seferberlikten kaçmak için paraşütle Moldova'ya geçti
TikTok'ta viral oldu: Ölümcül hastalık tehlikesi yayıyor!TikTok'ta viral oldu: Ölümcül hastalık tehlikesi yayıyor!

Anahtar Kelimeler:
Oyuncakçı oyuncak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

2,17 milyar TL neler alıyor neler!

2,17 milyar TL neler alıyor neler!

'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.