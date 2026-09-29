Ukrayna'da bir erkek seferberlikten kaçmak için paraşütle Moldova'ya geçti

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'da askerlik çağındaki erkeklerin ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmesine bir yenisi daha eklendi ve bu seferki kaçış bir hayli farklı.

Bu kez sınırı aşmak için karayolu, nehir veya bir aracın gizli bölmesi değil, motorlu yamaç paraşütü kullanıldı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi'nin açıkladığı olay 27 Eylül'de Vinnitsa bölgesinde yaşandı. Sınır hattında görev yapan ekipler, Moldova yönünde ilerleyen kırmızı kanatlı bir motorlu paraşüt tespit etti.

YAKLAŞIK 1000 METRE YÜKSEKLİKTE FARK EDİLDİ

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Andriy Demçenko'nun verdiği bilgilere göre paraşüt, sınır devriyesinin dikkatini çektiğinde yaklaşık 1000 metre yükseklikte uçuyordu. Ruptly tarafından yayımlanan görüntülerde, sırtında motor bulunan bir kişinin kırmızı kanatlı paraşütle ilerlediği görüldü.

Yetkililer, uçuşu gerçekleştiren kişinin askerlik çağında ve seferberlik kapsamında bulunan bir erkek olduğunu değerlendiriyor. Ancak hala kişinin kinliği tespit edilemedi, Moldova'da hangi noktaya indiği belirlenemedi.

SINIR YETKİLİLERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Ukrayna makamları olayın ardından Moldova sınır yetkilileriyle temasa geçti. İki ülkenin birimleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Motorlu paraşütle Moldova'ya geçtiği değerlendirilen kişinin yolculuğunun nasıl sona erdiği ise bilinmiyor. Moldova tarafında yakalanıp yakalanmadığına ilişkin de henüz bir bilgi paylaşılmadı.

18-60 YAŞ ARASINDAKİ ERKEKLERE ÇIKIŞ KISITLAMASI

Ukrayna'da Şubat 2022'de sıkıyönetimin ilan edilmesinin ardından, 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin, belirli muafiyetlerden birine sahip olmadıkları sürece ülkeyi terk etmelerine izin verilmiyor. Bu nedenle son yıllarda farklı yöntemlerle sınırı yasa dışı biçimde aşmaya çalışan kişiler gündeme geliyor.