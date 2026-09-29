Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ukrayna'da bir erkek seferberlikten kaçmak için paraşütle Moldova'ya geçti

Ukrayna'da seferberlik kapsamında olduğu değerlendirilen bir vatandaş, ülkeden kaçmak için akla gelmeyecek bir yöntem denedi. Motorlu yamaç paraşütüyle yaklaşık 1000 metre yükseğe çıkan kişi, Ukrayna'dan Moldova'ya geçti. Sınır görevlilerinin havada fark ettiği kişinin ise Moldova'da nereye indiği henüz bilinmiyor.

Ukrayna'da bir erkek seferberlikten kaçmak için paraşütle Moldova'ya geçti
Gökçen Kökden

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'da askerlik çağındaki erkeklerin ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmesine bir yenisi daha eklendi ve bu seferki kaçış bir hayli farklı.
Bu kez sınırı aşmak için karayolu, nehir veya bir aracın gizli bölmesi değil, motorlu yamaç paraşütü kullanıldı.

Ukrayna da bir erkek seferberlikten kaçmak için paraşütle Moldova ya geçti 1

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi'nin açıkladığı olay 27 Eylül'de Vinnitsa bölgesinde yaşandı. Sınır hattında görev yapan ekipler, Moldova yönünde ilerleyen kırmızı kanatlı bir motorlu paraşüt tespit etti.

YAKLAŞIK 1000 METRE YÜKSEKLİKTE FARK EDİLDİ

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Andriy Demçenko'nun verdiği bilgilere göre paraşüt, sınır devriyesinin dikkatini çektiğinde yaklaşık 1000 metre yükseklikte uçuyordu. Ruptly tarafından yayımlanan görüntülerde, sırtında motor bulunan bir kişinin kırmızı kanatlı paraşütle ilerlediği görüldü.

Yetkililer, uçuşu gerçekleştiren kişinin askerlik çağında ve seferberlik kapsamında bulunan bir erkek olduğunu değerlendiriyor. Ancak hala kişinin kinliği tespit edilemedi, Moldova'da hangi noktaya indiği belirlenemedi.

SINIR YETKİLİLERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Ukrayna da bir erkek seferberlikten kaçmak için paraşütle Moldova ya geçti 2

Ukrayna makamları olayın ardından Moldova sınır yetkilileriyle temasa geçti. İki ülkenin birimleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Motorlu paraşütle Moldova'ya geçtiği değerlendirilen kişinin yolculuğunun nasıl sona erdiği ise bilinmiyor. Moldova tarafında yakalanıp yakalanmadığına ilişkin de henüz bir bilgi paylaşılmadı.

18-60 YAŞ ARASINDAKİ ERKEKLERE ÇIKIŞ KISITLAMASI

Ukrayna'da Şubat 2022'de sıkıyönetimin ilan edilmesinin ardından, 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin, belirli muafiyetlerden birine sahip olmadıkları sürece ülkeyi terk etmelerine izin verilmiyor. Bu nedenle son yıllarda farklı yöntemlerle sınırı yasa dışı biçimde aşmaya çalışan kişiler gündeme geliyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TikTok'ta viral oldu: Ölümcül hastalık tehlikesi yayıyor!TikTok'ta viral oldu: Ölümcül hastalık tehlikesi yayıyor!
Mezarı açınca 1700 yıllık not ürpertti: "Dinle baba!"Mezarı açınca 1700 yıllık not ürpertti: "Dinle baba!"

Anahtar Kelimeler:
Moldova Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

2,17 milyar TL neler alıyor neler!

2,17 milyar TL neler alıyor neler!

'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.