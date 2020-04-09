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Evden çalışan adam kedisine İnsan Kaynaklarından şikayet dilekçesi gönderdi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Karantina sebebiyle evden çalışmaya başlamak başlı başına zor bir durumken, birkaç evcil hayvanla şamataya dönüşebilir. Bunu kimse 4 kedi ve 1 pitbull sahibi olan Andrew Stych ve karısı Sheila’dan daha iyi bilemez.

Evden çalışan adam kedisine İnsan Kaynaklarından şikayet dilekçesi gönderdi

Son zamanlarda Andrew ve Sheila’nın kedilerinden biri olan Penelope evde çok yaramazlık yapıyordu. Andrew da karısı Sheila’yı neşelendirmek için İK adına (İnsan Kaynakları) tüylü arkadaşına yazılı bir şikayet dilekçesi göndermeye karar verdi.

Aşırı derecede ciddiyetle yazılmış bu komik şikayet dilekçesinde şunlar yazıyor:

Penelope, bu mektup resmi olarak ev düzenlemelerine ve işyeri politikalarına uymamanızı belgelemeye hizmet ediyor. İşyeri moraline büyük katkıda bulunuyor, sevimlilik ve saç tokası kovalamakla ilgili kotalarınızı tutturuyorsunuz. Ancak çalışma saatlerinin ortasında uzatma kablosundaki güç tuşunu ve bilgisayarı kapatmak konusundaki devamlı ısrarınız, kritik şirket etkinlikleri sırasında klavyeye basma konusundaki ısrarınız verimlilikte önemli bir kayba sebep oldu.

Haneye olan katkınıza değer veriyoruz ancak işyeri alışkanlıklarınızda hızlı ve kalıcı bir değişiklik göstermezseniz ödül mamalarını vermemek de dahil olmak üzere daha ciddi tepkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

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Andrew, Penelope’nin birkaç haftadır neler yaptığını anlattı:

"Bilgisayar klavyesinde yürüyerek eşime elektronik tablolarında ve e-postalarında “yardım etmeyi” seviyor. Hatta iş arkadaşlarından birine bitmemiş bir e-posta bile gönderdi."

Andrew, Penelope’nin belgeyi imzalamasını sağladıktan sonra, aşırı resmi belgeyi Sheila’ya gösterdi. Sheila; "Bayıldım, kesinlikle haketti. Hane denetçisi olarak imzalamakla ilgili hiçbir sorunum yok." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
evden çalışma, hayvanlarla çalışma,

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