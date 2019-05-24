Evden yemekler çalınıyordu, hırsız porsuk çıktı!

Bir porsuk, girdiği bir evin buzdolabından lolipop, hamburger ekmeği ve patates püresi çaldı. Bu eğlenceli anlar kameraya yansıdı.

29 yaşındaki Hannah Carver, zemine saçılan hurdaların ve boş ambalajların sorumlusunun bir tilki olduğunu düşündü.

"Aç porsuk, dondurucuya yiyecek bir şeyler arayarak baskın düzenledi"

Evine bir kamera kuran kadın, olayın aslını ortaya çıkardı. Dondurucusunu açıp çekmecelerini çekerek bir porsukun eve girip yemek çaldığını görünce şaşırdı.

Altı yaşında bir oğlu olan Hannah, “Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Oğlumun aşağıya inmesini ve bir porsukla yüz yüze gelmesini istemiyorum." dedi.

"USTA PORSUK"

O kadar çok dağınıklığa sebep olup aşırı miktarda yemek yiyen porsuk, bir paket dürüm, şeker, krema, Çin usulü domuz pirzolası ve hatta bir paket patates püresi yemiş.

Hannah, Oliver Twist'teki yankesiciden sonra en iyi hırsızın “usta porsuk” olduğunu ve ona bu ismi taktıklarını belirtti.



