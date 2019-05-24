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Evden yemekler çalınıyordu, hırsız porsuk çıktı!

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EĞLENCE  | 24.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

Aç porsuk, bir eve girip dondurucudan yiyecek çalarken yakalandı.

Bir porsuk, girdiği bir evin buzdolabından lolipop, hamburger ekmeği ve patates püresi çaldı. Bu eğlenceli anlar kameraya yansıdı.

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29 yaşındaki Hannah Carver, zemine saçılan hurdaların ve boş ambalajların sorumlusunun bir tilki olduğunu düşündü.

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"Aç porsuk, dondurucuya yiyecek bir şeyler arayarak baskın düzenledi"

Evine bir kamera kuran kadın, olayın aslını ortaya çıkardı. Dondurucusunu açıp çekmecelerini çekerek bir porsukun eve girip yemek çaldığını görünce şaşırdı.

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Altı yaşında bir oğlu olan Hannah, “Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Oğlumun aşağıya inmesini ve bir porsukla yüz yüze gelmesini istemiyorum." dedi.

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"USTA PORSUK"

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O kadar çok dağınıklığa sebep olup aşırı miktarda yemek yiyen porsuk, bir paket dürüm, şeker, krema, Çin usulü domuz pirzolası ve hatta bir paket patates püresi yemiş.

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Hannah, Oliver Twist'teki yankesiciden sonra en iyi hırsızın “usta porsuk” olduğunu ve ona bu ismi taktıklarını belirtti.

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