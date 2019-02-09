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Eve dönmeyen oğlu için 'medyuma' gitti, başına gelmeyen kalmadı

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YAŞAM  | 09.02.2019 18:06 | Son Güncelleme

Bursa’da oğlu eve gelmeyen emekli öğretmen, sokakta yürürken tabelasını gördüğü medyum tarafından dolandırıldı. Konuyla ilgili açılan davaya katılan emekli öğretmen, medyumun kendisine cinsel tacizde de bulunduğunu iddia ederek psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Eve dönmeyen oğlu için 'medyuma' gitti, başına gelmeyen kalmadı

Olay Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen H.Y, uzun zamandır eve gelmeyen oğlunu eve getirmenin yollarını ararken, sokakta yürürken tabelasını gördüğü medyum Y.Ş’den yardım almaya karar verdi. Ani bir kararla Y.Ş’nin ofisine giden kadın, sekretere medyum Y.Ş. ile görüşmek istediğini söyledi. Kısa bir süre bekledikten sonra Y.Ş. ile görüşen kadın derdini anlattı.

Uzun zamandır oğlunun eve gelmediğinden dert yanan kadın, Y.Ş’den kendisine yardım etmesini istedi. Y.Ş, emekli öğretmenden 5 bin lira karşılığında kendisine yardımcı olacağını söyledi. H.Y, medyuma 5 bin lira parası olmadığını, kendisine 3 bin 500 lira verebileceğini söyledi. Parada anlaşan medyum Y.Ş, bir kağıda bir şeyler yazıp H.Y’ye vererek gece yarısı yakmasını istedi. Denileni yapan H.Y, aylar geçmesine rağmen oğlu eve dönmeyince yeniden medyuma gitti. 500 lira karşılığında yeniden H.Y’ye bir yazı yazan medyum, bu sefer de yazılanı denize atmasını istedi.

Emekli öğretmen H.Y. denileni yeniden yaptı ve oğlunun geri dönmesini bekledi. Aradan aylar geçmesine rağmen oğlu eve dönmeyen kadın medyumla yeniden irtibata geçti ve bu sefer de bin lira verdi. Medyumun yaptığı hiçbir yöntemin işe yaramadığını fark eden kadın soluğu savcılıkta aldı. Medyum Y.Ş. hakkında suç duyurusunda bulunan kadın, konuyla ilgili açılan davanın duruşmasına katıldı.

"BENİMLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEN LAZIM"

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan açılan davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan medyum Y.Ş, mağdur emekli öğretmen H.Y. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada yaşadıklarını anlatan H.Y, “Y.Ş’den eve dönmeyen oğlumu eve getirmek için yardım istedim. Benden 5 bin lira istedi. O kadar param olmadığını söyleyip ona üzerimde bulunan 3 bin 500 lirayı verdim. O da bana üzerinde şeytana benzeyen bir resim olan kağıda yazılar yazıp gece yarısı yakmamı istedi. Denileni yapmama rağmen aylarca oğlum eve dönmedi. Bunun üzerine yeniden Y.Ş. ile irtibata geçtim. Kendisine yine para verdim fakat yine oğlum eve dönmedi. Tekrar gittim bu sefer de para verdim fakat denediği yol işe yaramadı. Son gittiğimde bana ‘Üzerinde çok ağır bir şey var. Denediğim yöntemler sen de ters tepti. Ya 3 gün ya da 7 gün benimle cinsel ilişkiye girmen lazım. Ondan sonra üzerindeki kötü enerji kalkacak ve oğlun eve dönecek dedi. Ben de 3 gün teklifini kabul ettim ve 3 gün boyunca kendisiyle ilişkiye girdim. Yaşadıklarım beni çok mağdur etti. Psikolojimi bozdu, kendisinden şikayetçiyim” dedi.
Emekli öğretmenin ifadesinin ardından mahkeme heyeti sanık medyum Y.Ş’ye söz hakkı verdi. Y.Ş. savunmasında emekli öğretmen H.Y’den para aldığını kabul ederken cinsel olarak mağdur kadından faydalandığı yönündeki iddiaları ise kabul etmedi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa emekli öğretmen Medyum Cinsel Taciz dolandırıcılık

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