Eve dönmeyen oğlu için 'medyuma' gitti, başına gelmeyen kalmadı

Olay Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen H.Y, uzun zamandır eve gelmeyen oğlunu eve getirmenin yollarını ararken, sokakta yürürken tabelasını gördüğü medyum Y.Ş’den yardım almaya karar verdi. Ani bir kararla Y.Ş’nin ofisine giden kadın, sekretere medyum Y.Ş. ile görüşmek istediğini söyledi. Kısa bir süre bekledikten sonra Y.Ş. ile görüşen kadın derdini anlattı.

Uzun zamandır oğlunun eve gelmediğinden dert yanan kadın, Y.Ş’den kendisine yardım etmesini istedi. Y.Ş, emekli öğretmenden 5 bin lira karşılığında kendisine yardımcı olacağını söyledi. H.Y, medyuma 5 bin lira parası olmadığını, kendisine 3 bin 500 lira verebileceğini söyledi. Parada anlaşan medyum Y.Ş, bir kağıda bir şeyler yazıp H.Y’ye vererek gece yarısı yakmasını istedi. Denileni yapan H.Y, aylar geçmesine rağmen oğlu eve dönmeyince yeniden medyuma gitti. 500 lira karşılığında yeniden H.Y’ye bir yazı yazan medyum, bu sefer de yazılanı denize atmasını istedi.

Emekli öğretmen H.Y. denileni yeniden yaptı ve oğlunun geri dönmesini bekledi. Aradan aylar geçmesine rağmen oğlu eve dönmeyen kadın medyumla yeniden irtibata geçti ve bu sefer de bin lira verdi. Medyumun yaptığı hiçbir yöntemin işe yaramadığını fark eden kadın soluğu savcılıkta aldı. Medyum Y.Ş. hakkında suç duyurusunda bulunan kadın, konuyla ilgili açılan davanın duruşmasına katıldı.