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Eve geldiğinde büyük bir şokla karşılaştı! Hemen ev sahibini aradı ama...

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 29.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

Florida'da tatil yapmak için ev kiralayan David Jacobs plajdan eve döndüğünde büyük bir şok yaşadı! Gördüğü şey karşısında donup kalan adam fotoğrafı sosyal medyadada paylaştı.

Eve geldiğinde büyük bir şokla karşılaştı! Hemen ev sahibini aradı ama...

Köpeklerden deniz kızlarına, tek boynuzlu at tasarımlardan flamingoya kadar birçok şekildeki deniz yatakları son zamanlarda inanılmaz popüler oldu! Neredeyse plajlarda herkeste bu tip yatakları görüyoruz ama şimdi okuduğunuz haberdeki deniz yatağı göreni büyük şoka uğrattı.

Florida'da tatil yapan bir adam, Miami'de kiraladığı evinin havuzunda, timsah şeklindeki deniz yatağının üstünde gerçek bir timsahla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı.

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David Jacobs, 19 Mayıs Pazar günü inanılmaz plajdan eve döndü ve gerçek timsahı gördü! O sırada hemen Yaban Hayat Yönetimi'nin bir üyesi olan ev sahibini aradı.

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Güney Florida'da timsah manzaraları nadir olmasa da, eve geldiğinizde havuzda şişme timsah yatağının üzerinde gerçek timsah görmek bir hayli korkutucu.

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Gördüğü timsah fotoğrafını internette yayınlayan David haliyle birçok kişinin dikkatini çekti ve sosyal medyada viral oldu. Çoğu sosyal medya kullanıcısı bu olayı fazlasıyla komik, eğlenceli bulurken çoğu kullanıcı bu durumun korkunç bir şey olduğunu vurguladı.


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Anahtar Kelimeler:
timsah Florida

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