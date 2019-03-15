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Eve gelmeyen eşinin kıyafetlerini otomobile bağlayıp not yazdı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 15.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

Bolu'da, eşinin 1 haftadır eve gelmemesine sinirlenen kadın, kocasının kıyafetlerini evlerinin önünde bulunan otomobilin üzerine atıp, egzozuna da sıkıştırdı. Öfkeli kadın, otomobilin camına serdiği eşinin gömleğine de, "Eve gelmene gerek yok, eşyalarını getirdik, terbiyesiz” yazdı.

Eve gelmeyen eşinin kıyafetlerini otomobile bağlayıp not yazdı

Olay, Borazanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kadın iddiaya göre eşinin 1 haftadır eve gelmemesine sinirlendi. Öfkelenen kadın, kocasının evde bulunan kıyafetlerini evin önünde park halinde olan arabasının üzerine atıp, kapı kolları ve aynalara bağladı.

"EVE GELMENE GEREK YOK, EŞYALARINI GETİRDİK"

Bazı kıyafetleri aracın egzozuna sıkıştıran kadın, eşinin beyaz gömleğinin üzerine de "Eve gelmene gerek yok, eşyalarını getirdik, terbiyesiz" yazdı. Not yazdığı gömleği de otomobilin yan camına seren kadın, kocasının ayakkabılarını da arabanın ön camına koydu. Otomobili gören vatandaşlar, ilginç olayın fotoğraflarını çekti. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Bolu otomobil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adamın eve neden gelmediği anlaşıldı.
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