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Eve giren 1 metreden uzun yılanı boynuna doladı!

Amasya’da bir evde görülen yangın paniğe yol açtı. Eve gelen görevli, yılanı saklandığı yerden çıkarıp yakalayarak boynuna sardı.

Eve giren 1 metreden uzun yılanı boynuna doladı!

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir evde görülen yılan paniğe neden oldu. Eve gelen görevli, 1 metreden fazla uzunluktaki yılanı saklandığı karyolanın arasından çıkartıp yakalayarak boynuna sardı.

Eve giren 1 metreden uzun yılanı boynuna doladı! 1

"YILANLARA ZARAR VERMEYELİM"

Edinilen bilgiye göre, Yerkozlu köyünde yaşayan Rüstem Ilıcak, evinin balkonunda hareket eden yılanı fark etmesi üzerine o esnada bölgeden bulunan Taşova Orman İşletme Şefliği ekibinden yardım istedi.

Eve giren 1 metreden uzun yılanı boynuna doladı! 2

Arkadaşlarıyla eve gelen Süleyman Vural, karyola süngerinin altına gizlenen yılanı yakaladı. Zehirsiz olduğunu belirtiği yılanı bir süre boynuna saran Vural, "Yılanlara zarar vermeyelim. Bunlar çevre dostudur" diye konuştu.
Yılan daha sonra doğaya salındı.

Eve giren 1 metreden uzun yılanı boynuna doladı! 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya yılan
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