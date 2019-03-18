Eve kahve sipariş ettiğini söyledi ortalık karıştı

Geçtiğimiz günlerde "tatlisualigi" isimli Twitter kullanıcısı evine kahve siparişi verdikten sonra eşiyle yaşadığı minik bir diyalogu tweet attı.

Tweet şuydu:

Ancak sosyal medya kullanıcısının attığı bu tweet sosyal medyayı karıştırdı.

Bir kısım eve nasıl kahve söylendiğine anlam veremezken bir kısım ise anlam veremeyenlere anlam veremedi.

Ve sonrası ise sosyal medya kaosu...

İşte atılan komik tweetler ve en son bu yüzden gündeme gelen sosyal medya kullanıcısının verdiği yanıt:

Hemen edebiyat parçalayan da olmadı değil tabii...

Mevzuyu ti'ye almak da gerekiyordu...



Ve olayın öznesi tarafından verilen ince ayarla konu kapandı!



