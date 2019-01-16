Eve kamera yerleştirip canlı izledi! Evcil hayvanlar evde kimse yokken birbirlerine böyle sarıldı

Sosyal medyada yayılan ve nerede çekildiği bilinmeyen bir görüntü kedi ve köpeğin evde kimse yokken yaptıkları davranışını anbean gösterdi. Sahipleri, evden çıktıklarında evcil hayvanlarının neler yaptığını kontrol etmek için görüntüleri internetten izleyebilecekleri bir kamera kurdu.

Görüntüde sahibini bekleyen Joule adlı köpeğin yanına gelen Kelvin adlı kedi, orada kıvrılarak insanın içini ısıtacak görüntü oluşturdu. Birlikte kıvrılarak sahiplerinin eve dönmesini beklediler.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan sahipleri, hane bireyleri evdeyken kedi ve köpeğin nadiren böyle davrandığını belirtti. Ancak kurduğu bu kamera sistemi sayesinde evde neler olduğunu iş yerindeyken izleyebildiğini, izlediği bu görüntüde de nadir gördükleri anları kaydettiğini belirtti.

