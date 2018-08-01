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Everton, Badou Ndiaye'yi istiyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.08.2018 15:12 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın kiralamak için girişimlerini sürdürdüğü Badou Ndiaye için flaş bir iddia ortaya atıldı. Everton'ın, Stoke City'de forma giyen Senegalli yıldızı kadroya katmak istediği belirtildi.

Everton, Badou Ndiaye'yi istiyor!

Galatasaray'ın orta saha bölgesine transfer etmek istediği eski futbolcusu Badou Ndiaye ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bleacher Report muhabiri Dean Jones, Everton'ın, Stoke City'den ayrılmak isteyen Senegalli yıldızı transfer etmek istediğini iddia etti.

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Geçen sezonnun devre arasında Stoke City, Galatasaray'dan 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu, takımın Premier Lig'den düşmesinin ardından Championship'te oynamak istemediğini belirterek, ayrılık isteğini yönetime iletmişti. Ancak Stoke City cephesi, oyuncusunu kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakmazken, 20 milyon Pound bandındaki teklifleri dikkate alacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde de Ndiaye'nin menajeri William Davilla yaptığı açıklamada, takım ismi vermeden iki Premier Lig kulübünün oyuncusu için teklif yaptığını söylemişti. (FANATİK)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Badou N'diaye everton Premier Lig stoke city

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