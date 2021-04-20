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Everton: "Bunlar futbola ihanet ediyor!"

20.04.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Everton, Avrupa Süper Ligi'ne karşı sert bir bildiri yayınladı.

Everton: "Bunlar futbola ihanet ediyor!"

İngiltere futbolunun köklü kulüplerinden Everton, Avrupa Süper Ligi'ne dahil olan altı İngiliz kulübü için sert bir bildiri yayınladı.

İşte Everton'ın açıklaması:

"Everton kulübü olarak, altı kulüp tarafından öne sürülen ayrılıkçı lig önerilerinden ötürü hayal kırıklığına uğradık.

Tamamen kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden altı kulüp!

Ligimizin ve oyunumuzun itibarını zedeleyen altı kulüp!

Premier Lig masasında oturduğu diğer kulüplere umarsızca saygısızlık yapan altı kulüp!

Tüm dünyadaki futbol taraftarlarına saygısızlık yapan altı kulüp!

Futbola ihanet eden altı kulüp!

Ulusal ve uluararası pandemi krizinin bu döneminde, tüm kulüpler bu oyunun idealleri için iş birliği içerisinde birlikte çalışmalıdır.

Bunun yerine, bu kulüpler gizlice futbola hizmet eden piramide ihanet ediyorlar, komplo kuruyorlar.

Bu piramitte Everton, Leicester, Accrington Stanley, Gillingham, Lincoln City, Southend United, Notts County ve geri kalan tüm kulüpler var.

Kendi kendini 'süper' ilan eden bu 6 takım, sevdiğimiz oyunun temelini tehdit ediyorlar. Futbolu, futbolu sevenlerden almaya çalışıyorlar.

Bu saçma kibre sahip kulüpler dışında hiç kimse bu planı istenmiyor.

Everton, bu tekliflerin derhal geri çekilmesini ve yıkıcı planların hemen sona ermesini rica ediyor.

Son olarak; altı kulübün sahiplerinden, başkanlarından, yönetim kurulu üyelerinden sahip oldukları ayrıcalıklı konumu ve getirdiği sorumluluğu ciddiye almalarını istiyoruz.

Hepsi, miraslarının ne olacağını çok iyi düşünmelidir.

Everton FC Yönetim Kurulu"

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Avrupa Süper Ligi
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