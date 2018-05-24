Everton'da Tom Davies ve Oumar Niasse krizi!

Merkezinde Oumar Niasse'ın yer aldığı bir rahatsızlık sarmalının büyüyerek tüm takımı sardığı bildirildi. Senegalli futbolcunun Tom Davies ile yaşadığı anlaşmazlığın diğerlerine de sirayet ettiği belirtildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Tom Davies'in bir takım arkadaşına, artık yaşananlardan bıktığını söyleyerek “Her geçen gün beni daha çok dibe batırıyor” dediği ortaya çıktı. Genç yıldızın menajeriyle konuşarak takımdan ayrılma isteğini dillendirdiği ifade edildi.

Rooney de bundan gitti

Başka bir Evertonlu deneyimli ismin de Niasse ile ilgili olarak “Bu adam problem. Eğer o giderse problem biter. Kimse onu istemiyor” dediği iletildi. ABD'den DC United'a transfer olan Wayne Rooney'nin de bu yüzden gittiği savunuldu.

Cenk Tosun'un yaşanan tartışmaların dışında kaldığı ve şaşkınlık yaşadığı da iddia edildi.

