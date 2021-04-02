Everton'dan Fenerbahçeli Ozan Tufan için transfer teklifi

Fenerbahçe ve A Milli Takım Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında bulunan Ozan Tufan, transferin gözdesi konumuna geldi. Sarı-lacivertli takımla artı 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha, dev kulüplerin ilgisini çekiyor.
İngiliz basını, son olarak Everton'ın 26 yaşındaki futbolcu için teklifte bulunduğunu yazdı. Yapılan teklifle ilgili detay verilmezken Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için en az 20 milyon Euro istediği vurgulandı.
Ayrıca, Ozan ile diğer Premier Lig ekipleri Leicester City ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği, Everton'ın rakipleriyle büyük bir yarışa girmek zorunda olduğundan bahsedildi.
Oyunu her iki yönüyle oynamayı sevmesi ve yüksek temposuyla ön plana çıkan Ozan Tufan, bu özellikleriyle Avrupa ekiplerinin iştahını kabartıyor.
Ozan Tufan yaptığı transfer açıklamasında hayalinin İngiltere Premier Lig'de forma giymek olduğunu belirtti ve "Umarım bu isteğim yakında gerçekleşir" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli yönetim de başarılı orta saha oyuncusundan yüksek gelir beklentisi içinde.
Formda bir görüntü sergileyen Ozan Tufan attığı gollerle adından söz ettiriyor. Ozan, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 27 Süper Lig maçında 5 gol 6 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu son olarak Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 3-0 kazandığı Norveç maçında attığı 2 golle yıldızlaşmıştı.
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