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Everton'dan Fenerbahçeli Ozan Tufan için transfer teklifi

02.04.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'ndaki performansı sonrası talipleri artan sarı-lacivertli oyuncu birçok takımın transfer listesinde ilk sıraya geldi. Premier Lig ekiplerini peşine takan 26 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı Everton'ın 26 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığı iddia edildi. Leicester City ve Crystal Palace'ın da transfer listesinde bulunan Ozan için Fenerbahçe 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Everton'dan Fenerbahçeli Ozan Tufan için transfer teklifi

Fenerbahçe ve A Milli Takım Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında bulunan Ozan Tufan, transferin gözdesi konumuna geldi. Sarı-lacivertli takımla artı 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha, dev kulüplerin ilgisini çekiyor.

İngiliz basını, son olarak Everton'ın 26 yaşındaki futbolcu için teklifte bulunduğunu yazdı. Yapılan teklifle ilgili detay verilmezken Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için en az 20 milyon Euro istediği vurgulandı.

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Ayrıca, Ozan ile diğer Premier Lig ekipleri Leicester City ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği, Everton'ın rakipleriyle büyük bir yarışa girmek zorunda olduğundan bahsedildi.

Oyunu her iki yönüyle oynamayı sevmesi ve yüksek temposuyla ön plana çıkan Ozan Tufan, bu özellikleriyle Avrupa ekiplerinin iştahını kabartıyor.

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HAYALİ PREMIER LİG

Ozan Tufan yaptığı transfer açıklamasında hayalinin İngiltere Premier Lig'de forma giymek olduğunu belirtti ve "Umarım bu isteğim yakında gerçekleşir" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli yönetim de başarılı orta saha oyuncusundan yüksek gelir beklentisi içinde.

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PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Formda bir görüntü sergileyen Ozan Tufan attığı gollerle adından söz ettiriyor. Ozan, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 27 Süper Lig maçında 5 gol 6 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu son olarak Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 3-0 kazandığı Norveç maçında attığı 2 golle yıldızlaşmıştı.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
futbolcumuzun piyasası yok balka yerde olsa 30 milyon € bizden alınca 7-8milyon € birşeyde de degerli olalım be
20 inanılmaz bir rakam değil ozan için
şişirmeyin .. alanın elinde patlar ..

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