Everton'ın eski futbolcusu Diniyar Bilyaletdinov, Rus ordusuna alındı! Babası isyan etti...

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Everton'da 2009 - 2012 yılları arasında top koşturan Diniyar Bilyaletdinov hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Eski futbolcu, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesi sonucunda Rus ordusuna alındı.
Diniyar Bilyaletdinov'un Rus ordusuna alındığını teknik direktör olan babası Rinat Bilyaletdinov duyurdu.
Rus basınına konuşan baba Bilyaletdinov, "Diniyar celp aldı. Duyguları ifade etmek çok zor. 19 yıl önce askerlik yaptı ama tamamen spor ile geçirdi. Aradan çok uzun bir zaman geçti." dedi.
Oğlunun orduya alınmasının tutarsızlık olduğunu söyleyen Rinat Bilyaletdinov, "Yasa 35 yaşına kadar olan kişileri kapsıyor, Diniyar 37 yaşında. Burada bir tutarsızlık var. Genel bir seferberlik olsaydı herhangi bir sorun yoktu. Ancak şu an her şey yasaya uygun olmalı" dedi.
65 yaşındaki Rinat Bilyaletdinov kariyeri boyunca Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan gibi takımlarda da forma giymişti.
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