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Evi mis gibi kokutuyor: Haşhaşlı ekmek yapımı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 11.12.2020 10:58 | Son Güncelleme:
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Evi mis gibi kokutuyor: Haşhaşlı ekmek yapımı

Karantina döneminde birçoğumuz kendimizi mutfağa attık. Kimimiz pasta kimimiz ekmek kimimiz de poğaça, börek hazırladık. Hafta sonu dışarı çıkma yasakları geri geldiğine göre ekmek yapmak için kolları tekrar sıvayalım. İşte ünlü fırıncıların damak çatlatan haşhaşlı ekmek tarifi.

Beslenme düzenimizin vazgeçilmezlerinden olan ekmeği bu sefer haşhaşlı pişirdik, tadına doyamadık. Ünlü şeflerin efsane ekmek tarifi geliyor, buyursunlar.

MALZEMELER

Hamuru için:

1/4 paket yaş maya
1/2 tatlı kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı ılık süt
3,5 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz

İçi için:

3/4 su bardağı ezilmiş haşhaş
1/4 su bardağı ayçiçek yağı

Üzeri için:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 adet yumurta sarısı
1/2 su bardağı file badem

YAPILIŞI

İlk olarak 1,5 su bardağı sütü küçük bir cezvede hafif ılık hale gelene kadar ısıtın. Sütün hafif ılık olmasına ve kaynamamasına dikkat edin.
İstediğiniz sıcaklığa ulaşan sütü ocaktan alın ve yaş maya ve toz şekeri süte ilave edin.
Ilık süt ve toz şekerin mayanızı kolaylıkla aktive edebilmesi için 5-10 dakika bekleyin.
Daha sonra geniş bir karıştırma kabına 3,5 su bardağı un ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırın.
Elde ettiğiniz un karışımının ortasını havuz şeklinde açarak hazırladığınız maya karışımını ekleyin.
Çevreden ortaya doğru hareketlerle unu toparlayarak hamuru yoğurmaya başlayın.
Hazırladığınız hamurun ne çok cıvık ne de çok katı bir hamur olmamasına dikkat edin.
Hamur homojen bir kıvam aldıktan sonra alt kısmını hafifçe unladığınız ayrı bir kaba koyun ve bir bezle üzerini örtün.
Hamurun mayalanması için oda sıcaklığın 40-45 dakika yeterlidir.
Hamur yeterince mayalandıktan sonra dört eşit parçaya bölün.
Böldüğünüz hamur bezelerini el yordamıyla, eşit oranda açmaya çalışın.
Ardından ezilmiş haşhaş ve ayçiçek yağını karıştırarak bezelerin üzerine sürün. Bu aşamada açtığınız hamurları biraz daha genişletin.
Haşhaşlı karışımı hamura sürdükten sonra tüm hamurları üst üste dizin.
Ardından rulo şeklinde sarın ve iki ucundan tutarak kendi etrafında döndürün ve hamuru genişletin.
Bu işlemde sürdüğünüz yağlı haşhaş karışım hamurun kolayca genişlemesini sağlar ve bu sayede daha yumuşak bir ekmek yapabilirsiniz.
Daha sonra genişleyen hamuru yağlanmış bir fırın kabına, kendi etrafında döndürerek, yerleştirin.
Üzerine 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ile çırpılmış 1 adet yumurta sarısı sürün. İsteğe bağlı olarak 1/2 su bardağı file badem ya da mor haşhaş kullanarak da ekmeği süsleyebilirsiniz.
Son olarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkan yumuşacık haşhaşlı ekmeğinizi hemen servis edebilirsiniz. İşte yumuşacık haşhaşlı ekmek yapmak bu kadar kolay!

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