MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evi yanan Çılgın Sedat'ın son durumu! Engelli oğlu ve ailesiyle oraya sığındı

Evi yanan Çılgın Sedat'ın son durumu! Engelli oğlu ve ailesiyle oraya sığındı

24.02.2021 17:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Evi yanan Çılgın Sedat'ın son durumu! Engelli oğlu ve ailesiyle oraya sığındı

Çılgın Sedat olarak bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu'nun 3 katlı evinde dün yangın çıkmıştı. Ünlü şarkıcının evinin yangın sonrasında kullanılmaz hale geldiği görüldü. Sedat Kapurtu' “Şuanda Büyükşehir Belediyesinin ayırdığı bir otelde kalıyoruz" dedi.

Beylikdüzü'nde dün saat 15.00 sıralarında Çılgın Sedat olarak bilinen ünlü şarkıcı Sedat Kapurtu'nun 3 katlı evinde yangın çıkmıştı. O sırada kendisi dışarıda olan ünlü şarkıcı haberi alır almaz eve gitmiş, gözyaşları içinde evinin yanışını izlemişti.

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladıÇılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladı

Ünlü şarkıcı bugün yaptığı açıklamada, “Şuanda Büyükşehir Belediyesi'nin ayırdığı bir otelde ikamet ediyorum. Rahatınıza bakın dediler. Her yerden insanlar arıyor." diye konuştu.

evi-yanan-cilgin-sedat-belediyenin-ayirdigi-bir-otelde-kaliyoruz_6483_dhaphoto4

Ünlü şarkıcı Sedat Kapurtu, “Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Evden uzakken böyle bir şey yaşamak, çoluğunun çocuğunun, eşinin yanında olamamak, onlara birden müdahale edememek çok kötü. Belki ben burada olsaydım böyle olmayacaktı diyorsun. Ama tabi ki Allah'ın takdiri. Ailemde hiçbir şey yok. Hepsi yerine gelir, hepsi tekrardan alınır. Kolay değil tabi ki çok zor." dedi.

evi-yanan-cilgin-sedat-belediyenin-ayirdigi-bir-otelde-kaliyoruz_6483_dhaphoto3

"BOMBA ATSAN BU KADAR TAHRİBAT OLMAZ"

Çılgın Sedat, “Bomba atsan bu kadar olmaz tahribat diyorsun. Sözün bittiği yer. Zaten 11-12 aydır sıkıntılı süreçteyiz koronadan dolayı. Hiç kimse çalışmıyor benim gibi binlerce yüzlerce insan var. Allah kimsenin evine böyle ateş düşürmesin. Nereden nasıl başlayacağımı bilemiyorum ama yıllarca insan ekmiştim. Ektiğim insanlar dahil ekmediklerim bile tek tek ulaşmaya çalışıyorlar. Bütün sanatçı arkadaşlarım aradı. Çok kişi geldi. Siz gelmeden önce Mehmet Ali Erbil aradı beni." diye konuştu.
evi-yanan-cilgin-sedat-belediyenin-ayirdigi-bir-otelde-kaliyoruz_6483_dhaphoto2

“BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİNİN AYIRDIĞI OTELDE KALIYORUZ"

Ünlü şarkıcı, "Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin ayırdığı bir otelde ikamet ediyorum. 'Rahatınıza bakın' dediler. Her yerden insanlar arıyor. Bunun partisi yok, herkes birlik olmuş. Tek yumruk gibi böyle herkesin araması çok güzel. Dün Saadet Partisi'nden geliyoruz dediler. Hiç daha önce görmedim, tanımıyorum. Cebime para koyup gittiler." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Neslihan Atagül'ün şöhreti Latin Amerika'ya ulaştıNeslihan Atagül'ün şöhreti Latin Amerika'ya ulaştı
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
yangın,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

İsyan ettiren görüntü! Sokaklarda çöp yığınları oluştu

İsyan ettiren görüntü! Sokaklarda çöp yığınları oluştu

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL

Flaş çöl tozu uyarısı: Türkiye'ye geliyor!

Flaş çöl tozu uyarısı: Türkiye'ye geliyor!

Gözler pazartesi gününe çevrildi: Vaka yüzde 0,1'e indi

Gözler pazartesi gününe çevrildi: Vaka yüzde 0,1'e indi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İlk İngilizce şarkısı için cesur pozlar

İlk İngilizce şarkısı için cesur pozlar

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

Diğer Haberler

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Neslihan Atagül'ün şöhreti Latin Amerika'ya ulaştı

Neslihan Atagül'ün şöhreti Latin Amerika'ya ulaştı

Alexander Wang'e yeni cinsel taciz suçlaması

Ünlü modacıya yeni cinsel taciz suçlaması

Kylie Jenner photoshop iddialarını böyle yalanladı

Photoshop iddialarını böyle yalanladı

Burcu Şendir'in korkutan kazası! Kayak yaparken...

Burcu Şendir'in korkutan kazası! Kayak yaparken...

'Paspas'ı Gülben Ergen sahiplendi

'Paspas'ı Gülben Ergen sahiplendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.