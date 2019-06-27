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Evin bahçesinde tesadüfen 2 bin yıllık mezar taşı buldular!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Roma döneminde kalma ve 2 bin yıllık olduğu öğrenilen mezar taşı bulundu.

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesinde bir evin bahçesinde toprağa gömülü olarak Roma dönemine ait mezar taşı bulundu. 2 bin yıllık olduğu öğrenilen ve Roma dönemine ait bölgede ender bulunan yazılı mezar taşının Kapadokya’nın geçmişine ışık tutması bekleniyor.

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Çalış beldesinde mezar taşının bulunmasıyla ilgili açıklamada bulunan Alaattin Sarıdaş, “ Valla bu taş burada eskiden beri dikili olduğundan dolayı biz bilmiyorduk. Tesadüfen burada temel atılırken bu taş buradan çıktı. Bizde bu taşın ne olduğunu bilmediğimiz için ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne dilekçe veriyoruz. İnşallah belediye başkanımız da bu konuyla ilgili çalışmalarda bulunacak. Ama bu taşın eski Büyük İskender’in mezarının olduğunu falan söylüyorlar. Almanya’dan falan birkaç kişiye mesaj attık. Yunanca yazı var dediler. Bizde bunu arkeologlara okutacağız. Bu mezar taşına kimi 2 bin yıllık kimi 3 bin yıllık diyor. Her gelen bir şey diyor ama biz bilmiyoruz” dedi.

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Kapadokya Bölgesinde Roma dönemine ait fazla yazılı bir belge bulunmadığı için mezar taşında bulunan yazılı belgenin Kapadokya’nın geçmiş tarihine de ışık tutması bekleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Mezar Taşı

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