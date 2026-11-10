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Evin bir yarısı bir ülkede, diğer yarısı başka ülkede! Kapısında iki numara var

Belçika ile Hollanda arasındaki sınırın tam üzerinde bulunan bir ev, sıra dışı konumuyla görenleri şaşkına çevirdi. Öyle ki evin ön kapısı iki ülkenin sınır çizgisine denk geliyor. Bu nedenle aynı konutun hem Belçika'da hem de Hollanda'da ayrı ayrı adresi ve kapı numarası bulunuyor. İşte dünyanın en ilginç sınır hikâyelerinden birine ev sahipliği yapan o evin dikkat çeken detayları...

Evin bir yarısı bir ülkede, diğer yarısı başka ülkede! Kapısında iki numara var
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Dünyada ülkeler arasındaki sınırların şehirlerin, kasabaların hatta evlerin içinden geçtiği pek çok yer bulunuyor.

Ancak Belçika ile Hollanda sınırındaki Baarle kasabası, bu konuda dünyanın en sıra dışı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bölgede iç içe geçmiş çok sayıda sınır bölgesi bulunurken, sınır çizgileri bazı evlerin tam ortasından geçiyor. Öyle ki bir evin mutfağı Belçika'da, yemek odası ise Hollanda'da kalabiliyor.

Bu sıra dışı durum, zamanla ciddi idari sorunları da beraberinde getirmiş. Yetkililer, sınır üzerinde bulunan evlerin hangi ülkeye ait sayılacağını belirlemek için pratik bir çözüm geliştirmiş. Buna göre bir evin hangi ülkede sayılacağı, ön kapısının bulunduğu konuma göre belirleniyor.

Ancak Baarle'deki bir evde bu kural bile yeterli olmamış.

Evin bir yarısı bir ülkede, diğer yarısı başka ülkede! Kapısında iki numara var 1

ÖN KAPISI SINIR ÇİZGİSİNİN TAM ÜZERİNDE

Baarle-Hertog ve Baarle-Nassau belediyelerinin sınırında bulunan evin ön kapısı, Belçika ile Hollanda arasındaki sınır çizgisinin tam üzerine denk geliyor.

Bu nedenle ev, Belçika tarafında Loveren 2, Hollanda tarafında ise Loveren 19 adresini taşıyor. Başka bir ifadeyle aynı konutun iki farklı ülkede iki ayrı kapı numarası bulunuyor.

Üstelik ev sahiplerine hangi belediyeye bağlı olmak istediklerini seçme hakkı da tanınmış. Böylece elektrik, su ve diğer belediye hizmetleri konusunda hangi ülkeden yararlanacaklarına karar verebilir.

Bölgedeki anlatılara göre sakinlerin büyük bölümü, bazı ürün ve hizmetlerin daha ucuz olması nedeniyle Belçika'ya bağlı olmayı tercih ediyor.

Evin bir yarısı bir ülkede, diğer yarısı başka ülkede! Kapısında iki numara var 2

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN İLGİNÇ BİR SINIR HİKAYESİ

Evin geçmişi yalnızca sıra dışı adresiyle sınırlı değil. Yapıyla ilgili İkinci Dünya Savaşı dönemine uzanan dikkat çekici bir hikaye de anlatılıyor.

İddiaya göre Hollanda askerleri, sınırın tam üzerinde bulunan evin konumunu fark etmeden burayı karargah olarak kullanmak istedi. Ancak Belçika yönetimi duruma müdahale etti.

Dönemin kurallarına göre Hollandalı askerlerin Belçika topraklarında uyumasına izin verilirken, burada görev yapmaları kabul edilmiyordu. Bunun üzerine Belçika hükümetinin askerlerin masa ve yataklarının yerlerinin değiştirilmesini istediği öne sürüldü.

Böylece evin içindeki sınır çizgisi, savaş yıllarında bile ilginç bir diplomatik meseleye dönüşmüş oldu.

17'NCİ YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE UZANAN SIRA DIŞI YAPI

Evin tarihi de en az konumu kadar dikkat çekici. 17'nci yüzyılda inşa edilen yapı, ilk dönemlerinde De Swaen adıyla bir han olarak hizmet veriyordu.

Günümüzde özel konut olarak kullanılan bina, Baarle'yi ziyaret eden turistlerin en çok fotoğrafladığı noktalardan biri olmayı sürdürüyor.

Belçika ve Hollanda sınırının tam ortasında yer alan bu ev, uluslararası sınırların günlük yaşamı nasıl etkileyebileceğini gösteren sıra dışı örneklerden biri olarak dikkat çekti. Bir kapının iki ülkeye açıldığı bu ilginç yapıda, adres seçimi bile uluslararası bir meseleye dönüşebilir.

Görsellerde yapay zekadan destek alınmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Belçika
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