Oğluna sürpriz yapmak isterken kendisi şaşkına döndü! Kazıdığı biletten 50 bin dolar çıktı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde yaşayan bir kadın, eşinin marketten aldığı kazı kazan bileti sayesinde 50 bin dolar kazandı. Maryland Lottery yetkililerine konuşan kadın, piyango oyunlarını yalnızca ara sıra oynadığını belirtti.

OĞLUNA DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ VERECEKTİ

Kadının eşi, akaryakıt istasyonunun marketine uğrayarak Extreme Green isimli kazı kazan biletinden satın aldı. Ancak kadın, bileti hemen kazımak yerine 18 yaşına girecek oğluna doğum günü hediyesi olarak vermeyi düşündü. Bir süre sonra fikrini değiştiren kadın, bileti kendisi kazımaya karar verdi.

Biletin üzerindeki alanları kazıdığında ise hayatının sürpriziyle karşılaştı. Bilet, tam 50 bin dolarlık büyük bir ödül kazandırmıştı.

KAZANDIĞI PARAYLA NE YAPACAĞINI AÇIKLADI

Maryland Lottery yetkililerine konuşan talihli kadın, kazandığı parayı nasıl değerlendireceğini de anlattı.

İkramiyenin bir kısmını faturalarını ve diğer ödemelerini karşılamak için kullanacağını belirten kadın, kalan paranın bir bölümünü birikimlerine eklemeyi planladığını söyledi. Kadın ayrıca kazandığı parayla oğlunun masraflarına da destek olacağını ifade etti.

Böylece oğluna doğum günü hediyesi olarak vermeyi düşündüğü piyango bileti, son anda aldığı kararla kendisine 50 bin dolarlık ikramiye kazandırmış oldu.

Not: Görsel yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.