Evin ortasında taşla yaşıyorlar!

2 bin 200 nüfuslu Çalış Beldesi'nde işsiz Sinan Üçgül, annesi ve kız kardeşi ile dedelerinden kalma 150 yıllık müstakil evde yaşıyor. 3 odadan oluşan tek katlı evin yatak odasında zeminde dikdörtgen şeklinde taş bulunuyor. Taşın bulunduğu yerin, yaklaşık 2 ay önce ortaya çıkan 5 kilometrelik yer altı şehrinin girişlerinden biri olabileceği belirtildi.

'Evimizi satın almak için birçok kişi geldi'

Sinan Üçgül, evin kendilerine dedelerinden kaldığını ve yaklaşık 150 yıllık olduğunu söyledi. Evde bulunan taşın ne olduğunu bilmediklerini belirten Üçgül, şunları söyledi:

"Babamdan duyduğum, bu taşın 7 metre kadar tabana indiğidir. Çocukluğumuzdan beri var. Babam mağaraya kadar indiğini söyledi. Yıllardır taş bu şekilde kaldı. Ev benim adıma tapuludur. Bazı kişiler, bu evi satmam için teklifte de bulundular. Fakat biz evimizi vermedik, evimizden çıkmadık. Mağaralar çıkınca biz bu taşın farkına vardık. Büyük ihtimalle bu taştan dolayı evi istediler."