Evin rengi ruh halini etkiliyor! O renk sinir ve öfkeye sebep oluyor...

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri tartışılmaz bir gerçek. Bazı insanlar kendisine huzur verdiğine inanarak denizi ve gökyüzünü çağrıştıran mavi rengi severken bazıları ise sakinleştiren ve doğada olma hissiyatını uyandıran yeşil rengi sever. Kimileri sarı rengin kendisine enerji verdiğine inanırken kimileri de tutkulu kırmızıdan vazgeçemez. Peki, evimizin duvarları için tercih ettiğimiz renkler ne anlama geliyor ve bizi nasıl etkiliyor?

MAVİ



Mavi, mekana ferahlık katan bir renktir. Huzuru ve sakinliği temsil eder. Sükunet ve sonsuzluk hissiyatı veren mavi, dinlendirici özelliği ile oturma odaları ve yatak odaları için ideal bir renktir. Mavi, kan akışını yavaşlatarak size sakinlik verir. Ayrıca mavinin iştah kapatıcı özelliği olduğu bilinir.

YEŞİL



Yeşil, doğayı temsil eder. En az mavi kadar sakinleştirici ve dinlendirici özelliği vardır. Doğanın kendini yenilemesi gibi sizin de yeniden canlanmanızı sağlar. Yeşil güven verici bir renktir. Bu yüzden çoğu marka logolarında yeşili tercih eder. İnsan, yeşilin hakim olduğu bir ortamda zihnini daha rahat boşaltabilir. Bu yüzden özellikle meditasyon yapanların ilk tercihlerinden biri yeşildir.