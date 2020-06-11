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Evin rengi ruh halini etkiliyor! O renk sinir ve öfkeye sebep oluyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Evinizdeki duvar renklerinin ruh halinizi etkilediğini biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalara göre her rengin insan psikolojisine farklı etkileri var. Bu yüzden ev dekorasyonunda renkleri seçerken özenli davranmak gerekiyor. Peki hangi renk ruhunuzda hangi etkiyi gösteriyor? Daha huzurlu, daha sakin veya daha enerjik hissetmek için hangi renkleri tercih etmelisiniz?

Evin rengi ruh halini etkiliyor! O renk sinir ve öfkeye sebep oluyor...

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri tartışılmaz bir gerçek. Bazı insanlar kendisine huzur verdiğine inanarak denizi ve gökyüzünü çağrıştıran mavi rengi severken bazıları ise sakinleştiren ve doğada olma hissiyatını uyandıran yeşil rengi sever. Kimileri sarı rengin kendisine enerji verdiğine inanırken kimileri de tutkulu kırmızıdan vazgeçemez. Peki, evimizin duvarları için tercih ettiğimiz renkler ne anlama geliyor ve bizi nasıl etkiliyor?

MAVİ

mavi
Mavi, mekana ferahlık katan bir renktir. Huzuru ve sakinliği temsil eder. Sükunet ve sonsuzluk hissiyatı veren mavi, dinlendirici özelliği ile oturma odaları ve yatak odaları için ideal bir renktir. Mavi, kan akışını yavaşlatarak size sakinlik verir. Ayrıca mavinin iştah kapatıcı özelliği olduğu bilinir.

YEŞİL

yeşil
Yeşil, doğayı temsil eder. En az mavi kadar sakinleştirici ve dinlendirici özelliği vardır. Doğanın kendini yenilemesi gibi sizin de yeniden canlanmanızı sağlar. Yeşil güven verici bir renktir. Bu yüzden çoğu marka logolarında yeşili tercih eder. İnsan, yeşilin hakim olduğu bir ortamda zihnini daha rahat boşaltabilir. Bu yüzden özellikle meditasyon yapanların ilk tercihlerinden biri yeşildir.

PEMBE

pembe
Özellikle kız çocuk odaları için tercih edilen pembe; sevginin, saflığın, şefkatin hakim olduğu yumuşak bir renktir. İncelik ve zarafet duygularını uyandıran pembe, bulunduğu ortama sıcak ve neşe dolu bir hava katar. Pembe rengin insanlar üzerinde rahatlatma ve sakinleştirme etkisi vardır.

GRİ

GRİ
Gri, dekorasyonda canlı renkler ile birlikte kullanıldığında ortamdaki canlı enerjiyi dengeleme özelliğine sahip olduğu gibi insanlarda da duyguları dengeleme ve dinginlik sağlama özelliklerine sahiptir. Griyi seven insanlar alçak gönüllü ve uzlaşmacı kişilerdir.

SARI

SARI
Güneş gibi hayat veren ve verimli insanların rengi sarı, ortama canlılık katar. İlham verici bir renk olan sarı insanda çalışma isteği uyandırır ve zihin açar. Sarı rengin coşku ve mutluluk veren özelliği vardır. Açık sarı duvarlar ortamı daha aydınlık ve geniş göstererek kendinizi daha ferah hissetmenizi sağlar.

KIRMIZI

KIRMIZI
Kırmızı, aşkın ve tutkunun rengidir. Ev için iddialı bir renk olan kırmızı, kan akışını hızlandırır ve insana canlılık verir. Metabolizmayı hızlandırarak kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta; koyu kırmızı duvarlar ve eşyalarla donatılmış bir odada uzun süre kalmak öfke duygunuzu istemsizce artırabilir. Bu yüzden dekorasyonda kırmızının tonuna ve yoğunluğuna dikkat etmek gerekir.

BEYAZ

BEYAZ

Beyaz, saflığın ve masumiyetin rengidir. Gözleri dinlendirici ve insanı sakinleştirici özelliği vardır. Ortamı daha büyük göstererek odaya ferahlık ve serinlik sağlar. Asaletin rengi beyaz, stresinizi azaltır. Olumsuz yanı ise; kendinizi çok fazla beyaz bulunan ortamlarda boşlukta hissetmeniz olabilir. Bu yüzden beyaz rengin, dekorasyonda uyumlu renklerle beraber kullanıldığında daha dengeleyici etkileri olacaktır.

MOR

MOR

Zenginliğin ve lüksün rengi mor, konsantrasyonu ve hayal gücünü artırır. Huzur verici ve rahatlatıcı özelliğiyle mor renk, uyku problemi çeken kişilerin mışıl mışıl uyumasını sağlayacaktır.

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