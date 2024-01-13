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  4. Evin tek oğlu olan Kerimcan Durmaz'dan bakın annesi ne istedi! Selin Ciğerci yorum yapamadan duramadı

Evin tek oğlu olan Kerimcan Durmaz'dan bakın annesi ne istedi! Selin Ciğerci yorum yapamadan duramadı

13.01.2024 11:15 | Son Güncelleme:
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İnternet üzerinden yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Kerimcan Durmaz son paylaşımıyla da gündeme geldi. Annesiyle birlikte YouTube videosu çeken Kerimcan Durmaz, videonun fragmanını paylaştı. Fragmanda annesinin Kerimcan Durmaz'dan gelin ve torun isteği dikkatlerden kaçmadı. Selin Ciğerci ise anne- oğul arasında gerçekleşen muhabbete yorum yaparak dahil oldu.

Kerimcan Durmaz'ın uçakta paylaştığı cinsel organ fotoğrafı uzun süre gündem olmuştu. Kerimcan Durmaz kısa süre sonra videoyu sosyal medya hesabından kaldırmış ve yanlışlıkla olduğunu söylemişti ancak tepkilerden kaçamamıştı.

Durmaz, bir süre ara verdiği YouTube kariyerine kaldığı yerden devam ediyor! Samet Liçina başta olmak üzere arkadaşlarıyla birbirinden eğlenceli videolar yayınlayan Kerimcan Durmaz, mutfak konsepti de dikkat çekti.

İlk olarak Samet Liçina'nın annesini konuk aldığı mutfak konsepti, izleyenlerin beğenisini kazanmıştı. Bu sefer ki konuğu ise annesi olacak. Videonun fragmanında anne-oğul arasındaki diyaloglar ise gündem oldu.

Soru cevabı da aradan çıkartan Kerimcan, annesine bazı sorular sordu. İsminin neden Kerimcan olduğundan annesinin kendisine isteyerek hamile kalıp kalmadığına kadar birçok şey sordu annesine.

Kerimcan "Soyumuzu devam ettirecek tek erkek olmama ne diyorsun?" diye sorunca annesi torun isteğini haykırdı.

"Bana söz verdin otuz yaşında diye" deyince Durmaz'da annesine cevap olarak "30 nasıl geldi anlamadım. Bir 10 daha en azından 40'a kadar hayatımı yaşayayım. Çocuk sözü verebilirim ama gelin sözü veremem" ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci ise anne- oğul arasında gerçekleşen muhabbete yorum yaparak dahil oldu.

Ciğerci, "Hülyammm benim pamuk yüreklim, inanma 40’a gelince 50 diyecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci uçak anne yaşında
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