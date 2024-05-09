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  4. Evinde 15 gram uyuşturucu bulunmuştu! Ünlü şarkıcı Kalben hakkında karar

Evinde 15 gram uyuşturucu bulunmuştu! Ünlü şarkıcı Kalben hakkında karar

09.05.2024 10:44
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Sahne tarzı ve ilginç dansları ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Kalben, Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Evinde 15 gram uyuşturucu çıkan ünlü şarkıcı hakkında karar çıktı.

Evinde 15 gram uyuşturucu bulunmuştu! Ünlü şarkıcı Kalben hakkında karar

İlginç dansları ve sahne tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Kalben, Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Kalben hakkında karar verildi.

Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adliyeye sevk edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildi.

EVİNDEN ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Evde ayrıca, 2 bin Euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para bulunurken, Kalben Sağdıç gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. Polisteki ifadesinde uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adliyeye sevk edildi

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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(DHA)
Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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