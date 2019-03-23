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Evinde 75 kedi ile birlikte yaşıyor

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 23.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

Mersin'de hayvansever Yasemin Açık (37), evinde tam 75 kedisi ile birlikte yaşıyor. Kedilerin beslenmesinden temizliğine ve sağlık sorunlarına kadar her ayrıntı ile yakından ilgilinen Açık, sokaktaki hayvanların bakımını da gönüllü olarak yapıyor.

Evinde 75 kedi ile birlikte yaşıyor

Merkez Toroslar ilçesindeki 2 katlı evinde yalnız yaşayan 1 çocuk annesi Yasemin Açık yaşamını 10'u felçli, 12'si kör olmak üzere 75 kedisi ve köpeği 'Patraş' ile sürdürüyor. Eski sahibi tarafından kürekle dövüldüğü için birçok kemiği kırılan, bu nedenle de ömrünün sonuna dek günlük ilaç kullanması gereken 'Patraş'in kedilerle dostluğu ise görenleri şaşırtıyor.

MUTLULUK VERİCİ

75 kedi ile aynı ortamda bulunmanın zor ancak manevi açıdan tatmin edici olduğunu belirten hayvansever Yasemin Açık, "Her birinin iyileştiğini görmek, yemek yediğini görmek, yaralarının toparlandığını görmek, yardım edebildiğimi bilmek çok mutlu ediyor beni. 16 senedir bu şekilde yaşıyorum. Sanırım sonuna kadar da böyle gidecek. Kör kedilerin normal kedilerden hiçbir farkı yok. Felçli kediler özel bakım gerektiriyor. Günlük olarak tuvalet ihtiyaçları karşılanıyor. 2 veterinerin takibinde tedavilerini ve sağlıklarını kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Mali olarak ciddi bir yük bu. Maddi olarak ihtiyacım yok aslında ama insanların çocuklarıma destek olmasını istiyorum. Özel mama yiyenler var, epilepsi, hepatit hastası olan var, felç olanlar var. Onların düşük proteinli mamalar yemesi gerekiyor. Bu bir maliyet tabii ki ama hayvanseverlerin destekleri sayesinde ayakta kalabiliyoruz" dedi.

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ZORLU MESAİ

Hayvanlarla ilgilenmek için erken saatlerde uyandığını dile getiren Açık, "Güneş doğmamış oluyor ben kalktığım zaman. Sabah kahve içip kendime gelmeye çalışıyorum. Sonrasında temizliğe başlıyorum. 6 ila 8 saat arası temizlik sürüyor. Pansumanları yapılıyor, bezleri değiştiriliyor, tuvaletleri yaptırılıyor. Patraş bana Ankara'dan geldi. 70 kiloluk bir köpekti ve buraya geldiği zaman kedilere zarar vermiş bir köpekti. Bahçenin bir bölümünde ona bir kafes yaptık. Kediler girdi, çıktı. Yüz yüze geldiler derken şu an birlikte yaşıyorlar" diye konuştu.

Sokakta yaşayan kedi-köpeklerin bakımını da gönüllü olarak yürüten Yasemin Açık'ın bu şekilde birebir ilgilendiği hayvan sayısı 150'yi buluyor.

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(DHA)

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