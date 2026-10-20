Telefonunu yüzde 100 şarj edenler dikkat! Uzmanlar doğru bilinen yanlışı açıkladı

Penn State Üniversitesi Elektrokimyasal Motor Merkezi Direktörü Chao-Yang Wang'a göre, telefonu sürekli yüzde 100'e kadar şarj etmek bataryanın zaman içerisinde daha hızlı yıpranmasına neden olabiliyor.

New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nden Makine ve Endüstri Mühendisliği Doçenti Dibakar Datta ise telefonun tamamen şarj olduktan sonra uzun süre prize bağlı kalmasının ve sürekli yüzde 100 seviyesinde tutulmasının bataryayı yüksek voltaja maruz bıraktığını belirtiyor. Bu durum zamanla bataryada kimyasal yaşlanmayı hızlandırabiliyor.

Wang'a göre telefonu düzenli olarak yüzde 100'e kadar şarj etmek, sürekli yüzde 90 gibi daha düşük bir seviyeye kadar şarj etmeye kıyasla bataryanın telefonun kullanım ömrü boyunca yaklaşık yüzde 10 ila 15 daha hızlı yıpranmasına yol açabiliyor.

Ancak uzmanlar bunun kısa sürede büyük bir batarya problemi yaşanacağı anlamına gelmediğinin de altını çiziyor. Günümüzde kullanılan telefon bataryaları oldukça dayanıklı ve söz konusu yıpranma zaman içerisinde gerçekleşiyor.

YÜZDE 100'E HİÇ Mİ ŞARJ ETMEMEK GEREKİYOR?

Uzmanlara göre telefonu yüzde 100'e kadar şarj etmekten tamamen vazgeçmek gerekmiyor. Burada önemli olan kullanım ihtiyacı. Örneğin uzun bir yolculuğa çıkacaksanız, gün boyunca şarj imkanınız olmayacaksa veya navigasyon gibi yoğun enerji tüketen uygulamaları uzun süre kullanacaksanız telefonunuzu yüzde 100'e kadar şarj edebilirsiniz.

Ancak günün büyük bölümünü evde geçiriyorsanız ve prize kolaylıkla ulaşabiliyorsanız şarjı yüzde 85-90 civarında bırakmak, uzun vadede batarya sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

BATARYAYI YÜZDE 0'A DÜŞÜRMEK DE İYİ DEĞİL

Telefonu sürekli yüzde 100'e kadar şarj etmek kadar bataryanın tamamen bitmesini beklemek de önerilmiyor. Datta, telefonun düzenli olarak yüzde 0 seviyesine düşmesinin bataryanın şarj tutma kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle telefonun şarj seviyesi yaklaşık yüzde 20'ye ulaştığında yeniden şarja takılması öneriliyor. Uzmanın verdiği bilgilere göre batarya seviyesini mümkün olduğunca yüzde 20 ile yüzde 80 arasında tutmak, batarya sağlığı açısından uygun aralıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

BATARYANIN ASIL DÜŞMANLARINDAN BİRİ SICAKLIK

Bataryanın ömrünü etkileyen bir diğer önemli unsur ise sıcaklık. Wang, aşırı sıcak veya aşırı soğuk koşulların bataryaya verebileceği zararın, normal sıcaklık koşullarında telefonu yüzde 100'e kadar şarj etmekten daha önemli olabileceğine dikkat çekiyor.

Akıllı telefonların büyük bölümü aşırı sıcak veya soğuk koşullarda şarj hızını otomatik olarak değiştirebiliyor. Telefonunuzda sık sık sıcaklık nedeniyle şarj işleminin durdurulduğuna ilişkin uyarılar görüyorsanız bunu dikkate almak gerekiyor. Datta'ya göre telefonları mümkün olduğunca oda sıcaklığına yakın ortamlarda kullanmak ve şarj etmek batarya sağlığı açısından daha uygun.

BATARYA SAĞLIĞI YÜZDE 80'İN ALTINDAYSA DİKKAT

Günümüzde birçok akıllı telefon, ayarlar bölümünden batarya sağlığının kontrol edilmesine imkan tanıyor. Datta, batarya sağlığının yüzde 80'in altına düşmesi durumunda bataryanın değiştirilmesini öneriyor.

Uzmanların açıklamalarına göre batarya ömrünü korumak için telefonu her seferinde yüzde 100'e ulaştırmamak, şarjın sürekli tamamen bitmesini beklememek, aşırı sıcak ve soğuktan kaçınmak ve hızlı şarjı gereksiz yere kullanmamak alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.