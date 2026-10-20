2026'da mutfaklarda fayans devri kapanıyor! Yerine bu malzemeler geliyor

Mutfak dekorasyonunda yeni bir dönem başlıyor. Uzun yıllardır duvarların vazgeçilmezi olan fayanslar, 2026 yılında yerini daha sade, modern ve doğal görünümlü yüzeylere bırakıyor. Özellikle derz aralarının temizliğiyle uğraşmak istemeyenler, ek yeri bulunmayan malzemelere yöneliyor.

İç mimar ve Insenia Design School Madrid Direktörü Carlos Rubio, mutfaklarda fayans kullanımının giderek azaldığını belirterek yeni trendler hakkında bilgi verdi. Rubio'ya göre geniş ebatlı porselen yüzeyler, mikrobeton ve silinebilir boyalar, mutfak duvarlarında öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

FAYANSLARIN YERİNİ HANGİ MALZEMELER ALIYOR?

Mutfaklarda daha bütünlüklü ve sade bir görünüm elde etmek isteyenler, ek yeri daha az olan yüzeyleri tercih ediyor. Geniş ebatlı porselen plakalar, mikrobeton ve neme dayanıklı silinebilir boyalar bu noktada öne çıkıyor.

Carlos Rubio, fayansların temizlenebilmesine rağmen derz aralarının zamanla sorun oluşturabildiğini belirtiyor. İç mimara göre bu alanlarda yağ ve nem birikebiliyor. Derzsiz veya daha az derzli yüzeyler ise hem daha kolay temizleniyor hem de mutfağa daha ferah bir görünüm kazandırıyor.

BÜTÇEYE GÖRE FARKLI SEÇENEKLER VAR

Mutfak duvarlarında kullanılabilecek malzemeler yalnızca porselen ve mikrobetonla sınırlı değil. Rubio, bütçesi daha kısıtlı olanlar için yeni nesil vinil duvar kaplamalarını da öneriyor. Bu kaplamalar farklı doğal yüzeyleri taklit edebiliyor, neme karşı dayanıklılık sunuyor ve büyük çaplı tadilat gerektirmeden uygulanabiliyor.

Geleneksel terrazzo ve mikroterrazzo da dayanıklılığı ve zamansız görünümüyle alternatifler arasında bulunuyor. Uzman, mikrobetona alternatif olarak farklı dekoratif kaplama sistemlerinin de değerlendirilebileceğini belirtiyor.

2026 MUTFAKLARINDA DOĞAL RENKLER ÖNE ÇIKIYOR

Yeni mutfak trendlerinde yalnızca malzemeler değil, renkler de değişiyor. Kum, bej, taş, kireç ve toprak tonları 2026 dekorasyonunun öne çıkan renkleri arasında yer alıyor.

Doğadan ilham alan bu renkler, mutfakta daha sıcak ve sakin bir atmosfer oluşturuyor. Ahşap detaylarla ve mat yüzeylerle kolayca uyum sağlayan tonlar, beyazın daha keskin görünümünü tercih etmeyenler için de alternatif sunuyor.

MUTFAK TEZGAHININ ARKASINDA HANGİ MALZEME KULLANILMALI?

Fayansların yerine farklı kaplamalar tercih edilse de mutfağın her bölgesinde aynı malzemenin kullanılması önerilmiyor. Özellikle ocak ve lavabo çevresinde yüksek dayanıklılık önemli hale geliyor.

Rubio'ya göre geniş ebatlı porselen plakalar ve sinterlenmiş taşlar, yoğun kullanılan alanlar için uygun seçenekler arasında bulunuyor. Bu malzemeler suya, ısıya ve temizlik ürünlerine karşı dayanıklılıklarıyla öne çıkıyor.

Su ve yağ sıçramasının daha az olduğu bölgelerde ise silinebilir boya, vinil duvar kağıdı veya dekoratif sır kaplamalar kullanılabiliyor. Ancak bu tür malzemelerin ocak ve lavabo çevresinde tercih edilmemesi gerekiyor.