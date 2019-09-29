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Evinde başından vurulmuş halde bulunan Tuğçe, hastanede hayatını kaybetti

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YAŞAM  | 29.09.2019 19:21 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde başından silahla vurulmuş bulunan Tuğçe B., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evinde başından vurulmuş halde bulunan Tuğçe, hastanede hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde, Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Apartman dairesinden silah sesi duyan mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren polis ekipleri, evde yalnız yaşayan Tuğçe B.'yi başından silahla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tuğçe B., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tuğçe B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. Tuğçe B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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APARTMANDAN KOŞARAK BİRİNİN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Polis ekipleri, Tuğçe B.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendirirken, görgü tanıklarının ifadesi üzerine sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

İhbar saatine yakın zamanda Tuğçe B.'nin oturduğu apartmandan koşarak, birinin çıktığının belirlenmesi üzerine polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Buca şüpheli ölüm

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