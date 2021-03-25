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Evinde gizlenmiş bir bomba sığınağı buldu! Aksiyon filmlerine taş çıkartan videosu TikTok’u salladı

Seray Üstün Seray Üstün
25.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir eve taşındığınızda sizden öncesinde orada yaşayan kişilerden kalan herhangi bir şeyi bulmak oldukça heyecan verici bir histir. Bir de bunun bir bomba sığınağı olduğunu düşürseniz zannediyoruz heyecanınız daha da artar. Jennifer Little işte tam olarak böyle bir anla karşılaştı ve yaşadıklarını TikTok hesabından paylaştığı bir videoyla takipçilerine gösterdi. Video kısa süre içerisinde viral oldu.

Evinde gizlenmiş bir bomba sığınağı buldu! Aksiyon filmlerine taş çıkartan videosu TikTok’u salladı

Kaliforniya’da yaşayan Jennifer Little isimli bir kişi TikTok hesabından herkesin ilgisini çeken bir video paylaştı. Videoda evinin tam ortasında bulunan bir rögar kapağı bulduğunu ve bu kapağın arkasında neler olup bittiğini merak ettikleri için keşfe çıktıklarını gösterdi.

Evin ortasındaki rögar kapağını kaldırdıklarında ise 1950'li yıllarda yapılmış bir bomba sığınağı buldular. Jennifer videosunda 1950'li yıllarda inşa edilen evlerde, bomba sığınaklarının bulunmasının soğuk savaştan ve özellikle Orta Kaliforniya'daki bölgeye atılan nükleer bomba korkusundan dolayı oldukça normal olduğunu söylüyor.

sığınak

Sığınak oldukça eski ve uzun süredir kullanılmamış durumdadır. Ancak önceki kullanımlardan kalan pek çok eşya hala yerli yerinde durmaktadır. Terk edilmiş haldeki sığınağın içerisinde ilk olarak Jennifer’ın dikkatini evin duvarına gizlenmiş bir havalandırma sistemi çekti.

gıda

Sığınağın içinde zor günleri atlatabilmek için gıda depolama alanı bulunuyor. İnternette videoyu izleyen birçok kişi bunun bayağı havalı keşif olduğuna dair yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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