Evinde gizlenmiş bir bomba sığınağı buldu! Aksiyon filmlerine taş çıkartan videosu TikTok’u salladı

Kaliforniya’da yaşayan Jennifer Little isimli bir kişi TikTok hesabından herkesin ilgisini çeken bir video paylaştı. Videoda evinin tam ortasında bulunan bir rögar kapağı bulduğunu ve bu kapağın arkasında neler olup bittiğini merak ettikleri için keşfe çıktıklarını gösterdi.

Evin ortasındaki rögar kapağını kaldırdıklarında ise 1950'li yıllarda yapılmış bir bomba sığınağı buldular. Jennifer videosunda 1950'li yıllarda inşa edilen evlerde, bomba sığınaklarının bulunmasının soğuk savaştan ve özellikle Orta Kaliforniya'daki bölgeye atılan nükleer bomba korkusundan dolayı oldukça normal olduğunu söylüyor.

Sığınak oldukça eski ve uzun süredir kullanılmamış durumdadır. Ancak önceki kullanımlardan kalan pek çok eşya hala yerli yerinde durmaktadır. Terk edilmiş haldeki sığınağın içerisinde ilk olarak Jennifer’ın dikkatini evin duvarına gizlenmiş bir havalandırma sistemi çekti.

Sığınağın içinde zor günleri atlatabilmek için gıda depolama alanı bulunuyor. İnternette videoyu izleyen birçok kişi bunun bayağı havalı keşif olduğuna dair yorumlar yaptı.



