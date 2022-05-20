Evinde kabarmış ve gevrek waffle yapmak isteyenler için waffle makinesi önerileri

Waffle, hamur yapısından içeriğine kadar herkes için değişebilen özellikleri olan bir tatlı. Evde waffle yapmak ise artık oldukça kolay çünkü waffle makineleri sadece birkaç dakika içerisinde istediğiniz kıtırlıkta ve büyüklükte waffle yapabilmenize olanak tanıyor. Ancak waffle makinesi seçiminde dikkatli olmak gerekiyor. Gelin, birbirinden farklı özelliklere sahip waffle makinelerini incelediğimiz yazımıza birlikte göz atalım.

1. Bir lokmalık waffle isteyenler için Kitchbox Bubble Waffle Makinesi

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Çok kısa sürede lezzetli waffle'lar hazırlama yeteneğine sahip Kitchbox Bubble Waffle Makinesi, küçük porsiyonlar hazırlayabilmek için en kullanışlı modeller arasında yer alıyor. Waffle makinesi çift taraflı pişirme yaparak yuvarlak desenli baloncuk hamurlar pişiriyor. Kolay temizlenebilmesi ve yapıştırmaz plakası ile de kullanıcılarına kolaylıklar sağlıyor. Paslanmaz çelikten üretilmesi ile uzun ömürlü şekilde kullanılabiliyor. Isının her bölgeye eşit yayıldığı waffle makinelerinden biri olan model, farklı kesim görüntüsü ile de rakiplerinden ayrılıyor. Oldukça kalın ve dolgulu hamurlar pişirmek için elverişli cihazlar arasında bulunuyor.

2. Hem şık hem kullanışlı Karaca Funday Redgold Waffle Makinesi

Karaca Funday Redgold Waffle Makinesi'nde çıkarılabilir plaka bulunuyor. Böylece waffle yapmak hem daha kolay hem daha pratik bir hâl alıyor. Ürün, 4 dakika gibi hızlı bir sürede waffle hazırlayabiliyor. Üst ve alt kısımlarında eşit ısı uygulaması bulunduğu için bir yerin daha az bir yerin daha çok pişmesi gibi olumsuz durumlar yaşanmıyor. İçerisindeki kalıplar çıkarılarak ister elde ister bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Yuvarlak kesim büyük porsiyonlar hazırlayabilmek için uygun bir model olan ürün içerisindeki profil, waffle hamurunu doğru kesebilmek için uygun çizgileri de oluşturuyor.

3. Kısa sürede waffle hazırlayan Sinbo Waffle Makinesi

Paslanmaz çelikten üretilen Sinbo Waffle Makinesi'nde ister sade ister yoğun içerikli birçok waffle çeşidi hazırlanabiliyor. Çok yer kaplamayan bu modelin öne çıkan özelliği ise 2517 Watt gibi yüksek güce sahip olması. Waffle makinesinde istendiği takdirde hamuru kesebilmek için çizgiler bulunuyor. Bu sayede waffle dört eşit parçaya kare olarak kesilebiliyor. Makinenin yüzeyinde yer alan ışık bölümünde yanan ışıklar makinenin kullanıma hazır olup olmadığını belirtiyor. Tutma bölümünde bulunan kısa aparat, kullanım sonrasında kilit görevi görerek kapakları tutuyor. Kalın ve yapışmaz pişirme tabanı kolayca temizlenebiliyor.

4. Modern tarzdan vazgeçemeyenlere: Arzum Waffy Max Waffle Makinesi

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Waffle'ı yerken olduğu kadar yaparken de zevk almak isteyenler için tasarlanan yapışmaz özellikli Arzum Waffy Max Waffle Makinesi, dar alanlarda bile kendisine yer bulabiliyor. Farklı tasarımı ve dokusu ile ev tipi kullanıma en uygun waffle makinesi modelleri arasında bulunuyor. 33 gram ağırlığındaki cihaz, ısı ayarı düğmesine sahip. Böylece istediğiniz ısı miktarını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Waffle pişince yanan uyarı ışığı sayesinde fazla pişmesinin ya da yanmasının da önüne geçebiliyorsunuz. Kalın ve sağlam yapıdaki tutma bölümü el yakmayan bir özelliğe sahip olduğu için waffle pişirme esnasında kolaylık sağlıyor.

5. Farklı tasarımıyla Grill'o Duble Waffle Makinesi

Diğer waffle makinelerinin aksine yayvan ve geniş bir tasarıma sahip Grill'o Duble Waffle Makinesi ile kare biçiminde waffle'lar hazırlanabiliyor. 1300 Watt güçle waffle yapabilmesi ile öne çıkan model, işlem sonrasında ister dikey ister yatay şekilde saklanabiliyor. Böylece makine çok daha az yer kaplıyor. Üzerinde makinenin ısı ayarını ve çalışma durumunu ayarlayabileceğiniz butonlar bulunuyor. Böylece waffle'ın pişip pişmediği kontrol edilebiliyor. İşlem bittiğinde kabloyu sarabileceğiniz bir çıkıntı bulunuyor. Ürünün iki adet waffle pişirme bölümü bulunuyor. Küt ve kısa tasarımı ile waffle makinesi mutfaklarda şık bir atmosfer oluşmasını sağlıyor.

6. Rengiyle mutfağınıza çok yakışacak olan Korkmaz Mia Rosagold Waffle Makinesi

Gül rengi ile tatlı bir görüntüye sahip Korkmaz Mia Rosagold Waffle Makinesi, 4 kademeli ısı ayarına sahip. Granit plakası üzerinde kısa sürede lezzetli waffle'lar hazırlanabiliyor. Ayrıca granit plaka sayesinde waffle hamuru cihazın yüzeyine yapışmıyor, kolayca temizlenebiliyor. Kulpları sayesinde el yakmıyor ve eşit ısı dağılımı ile hamurun her yerini eşit derecede pişiriyor. Cihazın altında bulunan yükselti, su ile temasını kesiyor ve böylece tezgâh ya da mutfak masası üzerinde kullanılabiliyor. Makinenin üzerindeki ışık yeşile döndüğü takdirde ısındığı ve waffle'ı pişirmeye hazır olduğu anlamına geliyor.

7. Büyük boy waffle isteyenlere: Goldmaster Taşmayı Önleyici Plakalı Waffle Makinesi

2 kademeli ısı ayarına sahip Goldmaster Taşmayı Önleyici Plakalı Waffle Makinesi'nin, aynı anda iki waffle yapma kapasitesi bulunuyor. 1000 Watt gücündeki cihaz, gücünden kaynaklı aşırı ısıya karşı dayanıklı profile sahip. Derin plakası hamurun taşmasını ve cihazın kirlenmesini engelliyor. Makine büyük bir porsiyon waffle yapmak için uygun özellikleri taşıyor. Üzerinde bulunan ayar kadranı ile istenen özellikler pişirme öncesinde belirlenebiliyor. Yine üzerinde bulunan led sayesinde cihazın çalıştığı, ısındığı ve pişirmeye hazır hâle geldiği gözlemlenebiliyor. Cihazın hem gövdesi hem sap kısmı aşırı ısınmaya ve kırılmaya dayanıklı olarak tasarlanıyor.

8. Estetik tasarıma sahip Fakir Siyah Elyss Waffle Makinesi

Ayarlanabilir ısı kontrollü Fakir Siyah Elyss Waffle Makinesi ergonomik tasarımı ile ön plana çıkıyor. Siyah rengi ve iç plakası ile hem şık bir tasarımı gözler önüne seriyor hem kısa sürede birbirinden lezzetli waffle'ların hazırlanabilmesini sağlıyor. Waffle pişirme sürecinde led ışıklı düğmeler ile cihazın kontrolü sağlanabiliyor. Üzerinde bir tane ayar düğmesi yer alıyor ve bu düğme cihazın hem kapanmasını hem açılmasını hem ısısını hem güç seviyesini aynı anda kontrol ediyor. Cihazın tutma yerlerinde özel el yakmaz kaplamalar yer alıyor.