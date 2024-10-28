Evinde ölü bulunmuştu! Müge Anlı'dan canlı yayında Seyfi Birbir açıklaması! 'Bari kendini asmadan önce...'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına oğlu Serdar'ı aramak için gelen Hacer Çıranoğlu, eski kocasının 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı tanımadığı birine verdiğini söylemişti. Baba Seyfi, 15 yıl önce çocuğunu bulduğunu ve görüştüğünü söylemişti. "Pazartesi günü sağ tarafımda oğlum Erdal sol tarafımda da Doğukan olacak verdiğim çocuk." demişti.

Geçtiğimiz Pazartesi yayına oğluyla gelmesi planlanan Seyfi Birbir, kendisine zarar vermişti ve Müge Anlı ekipleri klozette kanlar içinde bulmuştu. Hastaneye kaldırılan Birbir, ameliyata alınmıştı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU!

Sakarya'daki evine dönen şüpheli baba Seyfi Birbir'in Adapazarı'ndaki evinde intihar ettiği öğrenildi. evinin bahçesindeki ceviz ağacında ipe asılı halde bulunmasının ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

MÜGE ANLI AÇIKLAMA YAPTI!

Müge Anlı, programda Seyfi Birbir'in öldüğünü duyurdu. Anlı yaptığı açıklamada "Taburcu oldu, evine gitti. Jandarma 'gel' dedi. Cuma günü oğlunu şeker ve çay alsın diye markete gönderdi. Canına kıyarak hayatına son verdi." dedi.

"CEZAEVİNE GİRECEKTİ ÖLÜMÜ TERCİH ETTİ!"

Anlı, "Bari kendini asmadan önce çocuğun yerini de söyleseydi. Sırlarıyla birlikte hayat gözlerini yumdu. Bundan sonra Allah'la kendi arasında. 30 yıl rahat rahat yaşamış. Vicdan azabı başka bir şey. Bu çocuk 4 yaşındaydı. Bir bebek hayattan koparılıyor. 30 yıl boyunca gez dolaş eğlen sonra 'Ben vicdan azabı çekiyorum' de. Ben vicdan azabı çektiğini düşünmüyorum. Hapse girmektense ölümü tercih etti. Herkesin yaşam hakkına saygı duyuyorum ama keşke nerede olduğunu yazsaydı." ifadelerini kullandı.