Evine girip asit döktüler... 'Hedefli saldırının' ağır kurbanı oldu!

Plymouth'ta iki kişi, bir eve zorla girip mağdur kişiye asit döktü. Polis, suçlıların organize suçla bağlantıları araştırmaya başladı ve uluslararası arama başlatıldı.

21 Şubat Cuma günü saat 03.55'te gerçekleşen "hedefli” saldırının ardından, 30'lu yaşlarındaki mağdur, bir haftadır hastanede. Hastanın durumunun kritik şekilde devam ediyor. Olay, Lipson Yolu'nda meydana gelen bir ihbar üzerine polis tarafından araştırılmaya başlandı.

POLİS UYARIDA BULUNDU

Devon ve Cornwall Polisi, iki şüphelinin 20'li yaşlarının başında siyah erkekler olduğunu ve sosyal medyada bu kişiler hakkında yayılan yanlış bilgilere karşı uyarı yaptı. Polis, saldırıdan sonra şüphelilerin Wiltshire'da görüldüğünü ancak şu anda başka bir yere gitmiş olduklarını söyledi.

"BU HEDEFLİ BİR SALDIRIYDI"

Dedektif Jon Bancroft, "Bu, çok ciddi bir şekilde yaralanan bir adama yapılan korkunç bir saldırıydı. Ailesi uzman ekiplerimiz tarafından destekleniyor. Bu saldırının organize suçla bağlantılı olduğuna inanıyoruz ve bu, hedefli bir saldırıydı. Sorumluların yakalanması için ulusal ve uluslararası soruşturmalar yapıyoruz," diye ekledi.

Ayrıca Bancroft, "Önceki başvurularda bize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Soruşturmalarımız bizi daha uzak bölgelere götürdü ve artık şüphelilerin Wiltshire'da olmadığını teyit edebiliriz," dedi.