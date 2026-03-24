Güzelliği sadece 20 gün sürüyor: Şehir dışından bile görmeye gelen var!

Mahalle sakinlerinden ev hanımı Habibe Dağhan'ın, bahçesinde yıllardır büyük bir özenle yetiştirdiği ters laleler, doğa tutkunlarını hayran bırakıyor. Eşi Necdet Dağhan ile birlikte sakin bir yaşam süren Dağhan, aynı zamanda alzaymır hastası annesine de evinde bakıyor.

"BU GÜZELLİK SADECE 20 GÜN SÜRÜYOR"

51 yıl önce Demirci ilçesine bağlı İrişler köyünden Simav'a gelin geldiğini anlatan Dağhan, ters lalelerin o dönemden bu yana bahçelerinde açtığını belirterek, "Bu eve ilk geldiğimde bu çiçek zaten buradaydı. Her yıl aynı zamanda açıyor. Ama bu güzellik sadece 20 gün sürüyor" dedi.

Çiçeklerin her yıl mart ayının ortalarında açtığını ifade eden Dağhan, "İnsanlar bu çiçeği görmek için uzaklara gidiyor ama gerek yok. Buyursunlar Simav Öreğler Mahallesi'ne gelsinler. Hem misafirimiz olsunlar hem de bu güzelliği yerinde görsünler" diye konuştu.

Doğal yaşamı ve bahçeciliği çok sevdiğini dile getiren Habibe Dağhan, ters lale soğanlarını zaman zaman komşularıyla paylaştığını ve mahallede bu nadir güzelliğin daha da yaygınlaşmasını istediğini sözlerine ekledi.

ŞEHİR DIŞINDAN BİLE GELEN VAR

Ters lale, Türkiye'de doğal olarak Tunceli, Afşin, Şırnak, Erzurum, Adıyaman ve Hakkari gibi şehirlerde yetişiyor. Doğa severlerin ilgisini çeken bitkiyi görmek için şehir dışından ziyaretçiler de geliyor.

