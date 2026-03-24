Güzelliği sadece 20 gün sürüyor: Şehir dışından bile görmeye gelen var!

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesi Öreğler Mahallesi, her yıl mart ve nisan aylarında doğanın en zarif çiçeklerinden biri olan ters lalelere ev sahipliği yapıyor. Halk arasında "Ağlayan Gelin" olarak bilinen ters lale, mahallede birçok evin bahçesinde göz alıcı bir şekilde açarak adeta görsel şölen sunuyor.

Mahalle sakinlerinden ev hanımı Habibe Dağhan'ın, bahçesinde yıllardır büyük bir özenle yetiştirdiği ters laleler, doğa tutkunlarını hayran bırakıyor. Eşi Necdet Dağhan ile birlikte sakin bir yaşam süren Dağhan, aynı zamanda alzaymır hastası annesine de evinde bakıyor.

"BU GÜZELLİK SADECE 20 GÜN SÜRÜYOR"

51 yıl önce Demirci ilçesine bağlı İrişler köyünden Simav'a gelin geldiğini anlatan Dağhan, ters lalelerin o dönemden bu yana bahçelerinde açtığını belirterek, "Bu eve ilk geldiğimde bu çiçek zaten buradaydı. Her yıl aynı zamanda açıyor. Ama bu güzellik sadece 20 gün sürüyor" dedi.

Çiçeklerin her yıl mart ayının ortalarında açtığını ifade eden Dağhan, "İnsanlar bu çiçeği görmek için uzaklara gidiyor ama gerek yok. Buyursunlar Simav Öreğler Mahallesi'ne gelsinler. Hem misafirimiz olsunlar hem de bu güzelliği yerinde görsünler" diye konuştu.

Doğal yaşamı ve bahçeciliği çok sevdiğini dile getiren Habibe Dağhan, ters lale soğanlarını zaman zaman komşularıyla paylaştığını ve mahallede bu nadir güzelliğin daha da yaygınlaşmasını istediğini sözlerine ekledi.

ŞEHİR DIŞINDAN BİLE GELEN VAR

Ters lale, Türkiye'de doğal olarak Tunceli, Afşin, Şırnak, Erzurum, Adıyaman ve Hakkari gibi şehirlerde yetişiyor. Doğa severlerin ilgisini çeken bitkiyi görmek için şehir dışından ziyaretçiler de geliyor.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihi kalede Nevruz coşkusu: Ateş yakıldı, halaylar çekildiTarihi kalede Nevruz coşkusu: Ateş yakıldı, halaylar çekildi
3 ay karanlıkta kalan kasaba “güneşi satın aldı”!3 ay karanlıkta kalan kasaba “güneşi satın aldı”!

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Altın tükendi, kuyumcunun camındaki yazı şaşırttı: 'Vallahi, billahi, tillahi'

Altın tükendi, kuyumcunun camındaki yazı şaşırttı: 'Vallahi, billahi, tillahi'

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

