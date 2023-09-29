Evini arabasını satıp 120 milyon TL’ye fabrika kurmuştu! Berdan Mardini yatırımını bakın nereye yaptı

Katıldığı Survivor'a yalnızca 15 gün dayanabilen ve Türkiye'ye hızlı bir şekilde dönüş yapan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açtı. Yeni sevgilisiyle arasındaki yaş farkı sosyal medyada gündem olan Berdan Mardini eleştirilere aldırış etmedi.

Son dönemde özel hayatı ve farklı giyim tarzıyla sık sık gündem olan Mardini bu defa yeni işiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda 'Ev ve otomobillerimi satıp kozmetik markama yatırdım" diyen Berdan Mardini yeni işine dair açıklama yaptı.

Ünlü türkücü sosyal medya hesabından üstsüz bir fotoğrafını paylaşarak; 'Mardin'de biliyorsunuz kendi köyümde kurduğum fabrika için 700 dönüme gül ektim. Hasadımızı tamamladık ve saf doğal gül suyu, gül yağı ürünlerimiz olacak. Vallahi bende inanamıyorum. Bitti sayılır' diyerek yeni işiyle ilgili heyecanını paylaştı.

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Berdan Mardini kendi köyüne 120 milyon TL'lik yatırımla 350 kişiye istihdam sağladığı bir fabrika kurdu. Berdan Mardini, 2017 yılında bir sosyal sorumluluk projesiyle başlayan ve yıllar içerisinde büyük bir yatırıma dönüşen markası 'Mardini Kozmetik'te sona geldi.

Memleketi Mardin'e kurduğu fabrikayı yıllar içerisinde geliştirerek yatırımlarını sürdüren Mardini, gül hasadını yaptı.

