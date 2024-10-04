Evini polis bastı! Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı! Ofisinde bakın ne bulundu...

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'la geçtiğimiz yıl evlenen ve son günlerde Ferdi Tayfur'la yaşadığı soyadı tartışmasıyla gündeme gelen damat Muhammet Aydın, evine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri 30 Eylül Pazartesi günü gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek Muhammet Aydın ve Tuğçe Tayfur'un evine baskın yaptı.

OFİSİNDE SİLAH BULUNDU!

Saatlerce süren aramanın sonucunda 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan Aydın, Emniyette ifadesi alınan ve adli işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

FERDİ TAYFUR'LA SOYADI KRİZİ YAŞAMIŞTI!

Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak kızına soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini söylemişti. Tuğçe Tayfur babasının bu haberine kızarak "Tayfur soy ismini bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Senden bir kuruş istemiyorum, yağcılık yapmıyorum. Al soyadın senin olsun" açıklaması yapmıştı.

Muhammet Aydın da bir video yayınlayarak "Bak Ferdi Bey, ben karısı için ailesi için mermi yemesi gerekirse yiyebilecek bir adamım. O da denendi... Benim karıma hiçbir avukat üzerinden aba altından sopa gösteremezsin. "Elinizden geleni ardınıza koymayın. Benim karım bu soyadını senden ötürü kullanıyordu ben kullanmasını istemiyordum ama şu saatten sonra inadına kullanacak. Kızının güçlü ve doğru bir adamla birlikte olmasına alışkın değilsin değil mi? Bu iğrençliğe gerek yok." sözleriyle sert çıkmıştı.