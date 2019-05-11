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Eviniz küçük diye üzülmeyin! Bu fikirlerle her şeye yeriniz olacak

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

Evinizde az alanda olsa bu alanlardan en iyi şekilde yararlanmanız ve modern dekoru bir dokunuşla canlandırmanız için şaşırtıcı ipuçları ve fikirleri sizler için derledik. Bu fikirler işinize yarayabilir...

Eviniz küçük diye üzülmeyin! Bu fikirlerle her şeye yeriniz olacak

“Ev, kalbin olduğu yerdir.” Bir ev, insanları, duyguları ve beraberliği ile gerçek bir eve dönüşür. Her ev, sakinlerinin kişiliğini zevklerini yansıtır. Ve kim daha geniş, aydınlık bir evi sevmez ki? Daha büyük bir ev herkesin hayali olsa da, mevcut alanı en üst düzeye çıkararak bazı basit tüyolar ya da pratik eşyalarla evinizdeki mevcut yerleri en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

İşte evinizi daha geniş ve ferah yapacak ipuçları...

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