Evinizde meyve sinekleri var mı? Bu basit karışımla zaman kaybetmeden onlardan kurtulabilirsiniz

Sağlığınızı korumak adına meyve sineklerinden kurtulmanın en pratik yolunu sizler için araştırdık. Onlardan kurtulmak imkansız gibi görünse de çok basit bir çözümü var.

Meyve sinekleri sadece gıdalara değil, zaman zaman çöplere de konan canlılardır. Öncelikle onlardan kurtulmak için dışarıda hiçbir şekilde yiyecek artığı bırakmamanız gerekiyor. Mutfak tezgahı üzerindeki her şeyin üzerini örtün.

Doğal sinek kovucuyu hazırlamak için az bir miktar bulaşık sabunu ve elma sirkesine ihtiyacınız var. Bir kabın içinde iki malzemeyi karıştırın, mutfak tezgahının üzerine koyun. Ertesi sabah kasenin etrafında birden fazla meyve sineğiyle karşılaşmanız mümkün. Bu işlemi birkaç gün üst üste uygulayın. Kısa sürede mutfağınızı arındıracaksınız.



