Evinizde varsa dikkat! Onların ölümüne davetiye çıkarıyorlar

Himalaya tuz lambası evinizin estetiğinin bir parçasıysa hem de evinizde bir kediniz ya da evcil hayvanınız varsa, yeniden düşünmenin zamanı geldi. Veteriner kedi yavrularına, tüm kedi sahiplerine Himalaya tuz lambalarının tehlikeleri hakkında uyarıda bulundu. Bu büyük kaya parçaları, kedilerin yalaması için inanılmaz derecede caziptir, bu da ağrı, kusma, nöbet ve hatta ölüme neden olabilecek sodyum zehirlenmesine yol açabilir.
Yeni Zelandalı Maddie Smith, bu korkunç sonuçları yaşadı. Geçtiğimiz günlerde, kedisi Ruby'nin “garip bir şekilde yürüdüğünü” ve başını tuhaf bir konumda tuttuğunu fark etti. Ailesi Ruby'nin sadece üşüttüğünü varsaydı. Ardından Ruby’nin sert bir şekilde kötüleşti. Ruby düzgün duyamadı, göremedi ve yürüyemedi. Dilini kontrol edemediği için yemek yiyemedi ve su içemedi.
Rose Avenue Vet Hospital'daki veteriner testleri yaptı ve Ruby'nin kanında son derece yüksek sodyum seviyeleri olduğunu keşfetti. Beyninin şişmesine ve nörolojik sorunlara yol açan tuz zehirlenmesi yaşıyordu. Ruby'nin evdeki tuz lambasını yaladığı ortaya çıktı. Zamanında veterinere götürülmemiş olsaydı, muhtemelen ölmüş olurdu.
Neyse ki, veterinerler kanını normal sodyum ve klorid seviyelerine geri getirmek için Ruby'yi bir IV ile tedavi edebildiler. Birkaç gün sonra nörolojik bulguları düzeldi ve eve dönmeye hazırdı. Veterinerler, Ruby’nin hikayesini tüm evcil hayvan sahiplerine Himalaya tuz lambalarını hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde tutmak için bir uyarı olarak paylaştı.
İlk Veterinerler şunları söyledi: Genel olarak köpeklerde ve kedilerde tuz zehirlenmesi genellikle tesadüfidir, en yaygın senaryo, köpeklerin ev yapımı hamuru yutmasını içerir!
Tuz zehirlenmesi vakalarında görülen nörolojik bulgular, vücudun elektrolit seviyelerinin bozulmasından kaynaklanan beyindeki şişme nedeniyle meydana gelir. 'Maddie ekledi: ‘Tuz zehirlenmesi, hayvanlar için son derece ölümcüldür. Bu tuz lambaları hayvanlar için bağımlılık yapar. Lütfen, lütfen kürklü bebeklerinizden uzak tutunuz. Ruby'nin iyileşmesi için uzun bir yolu var ama yine de yaşadığı için çok memnunuz, doğru beslenme ve hidrasyon ile onu normale döndürmemiz gerekiyor.
Bir Himalaya tuzu lambanız varsa, evcil hayvanınızın erişemeyeceği yüksek bir rafta tutun ve gözetimsiz bırakmayın. Evcil hayvanınızın tüketmesi için başka hiçbir tuz kaynağını dışarıda bırakmadığınızdan ve tuzlu atıştırmalıklar vermekten kaçındığınızdan emin olun.
Okuyucu Yorumları 0 yorum