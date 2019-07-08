Evinizde varsa dikkat! Onların ölümüne davetiye çıkarıyorlar

Himalaya tuz lambası evinizin estetiğinin bir parçasıysa hem de evinizde bir kediniz ya da evcil hayvanınız varsa, yeniden düşünmenin zamanı geldi. Veteriner kedi yavrularına, tüm kedi sahiplerine Himalaya tuz lambalarının tehlikeleri hakkında uyarıda bulundu. Bu büyük kaya parçaları, kedilerin yalaması için inanılmaz derecede caziptir, bu da ağrı, kusma, nöbet ve hatta ölüme neden olabilecek sodyum zehirlenmesine yol açabilir.

Yeni Zelandalı Maddie Smith, bu korkunç sonuçları yaşadı. Geçtiğimiz günlerde, kedisi Ruby'nin “garip bir şekilde yürüdüğünü” ve başını tuhaf bir konumda tuttuğunu fark etti. Ailesi Ruby'nin sadece üşüttüğünü varsaydı. Ardından Ruby’nin sert bir şekilde kötüleşti. Ruby düzgün duyamadı, göremedi ve yürüyemedi. Dilini kontrol edemediği için yemek yiyemedi ve su içemedi.

Rose Avenue Vet Hospital'daki veteriner testleri yaptı ve Ruby'nin kanında son derece yüksek sodyum seviyeleri olduğunu keşfetti. Beyninin şişmesine ve nörolojik sorunlara yol açan tuz zehirlenmesi yaşıyordu. Ruby'nin evdeki tuz lambasını yaladığı ortaya çıktı. Zamanında veterinere götürülmemiş olsaydı, muhtemelen ölmüş olurdu.