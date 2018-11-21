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Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.11.2018 11:48 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmalar bazı bitkilerin iltihap sökücü etkisini ortaya koymuştur. Vücuttaki iltihap ise birçok sağlık sorununa neden olur; enfeksiyon kapmak, zatürre, romatizma gibi... Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalması ile birlikte iltihap karşı konulamaz hale gelir. İşte bu gibi sorunları yaşamamak için sizlere şifalı, iltihap giderici bitkilerden bahsedeceğiz.

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor

Eğer sıklıkla hastalanıyor, iştahsızlık yaşıyor ve kendinizi halsiz hissediyorsanız doğanın bize sunduğu şifa kaynaklarından yararlanabilirsiniz;

Zerdeçal:

zer
İltihaplara karşı etkili bir antioksidan kaynağıdır. Zerdeçalda bulunan curcumin iltihaplanmaya sebep olan farklı moleküler yapıları engeller. Zerdeçal; eklem iltihabı ve kas burkulması gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir. Eklem ağrılarını ortadan kaldırır. Zerdeçalı şifa niyetine kullanmak için her sabah bir çay kaşığı zerdeçalı bir bardak su ile karıştırıp tüketebilirsiniz.

İkinci kullanım şekli ise; bir çay kaşığı zerdeçalı 1 su bardağı ılık süt ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Haftada 3 defa tüketmek yeterlidir.

Zencefil:

zence
Zencefil, düzenli olarak kullanıldığında romatizma ağrılarını azaltır, şişlikleri ortadan kaldırır. Zencefili toz ya da taze kök olarak kullanabilirsiniz. Ancak kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız çünkü zencefilin kan sulandırıcı etkisi bulunur.

Sarımsak

sarımsak

Sarımsağın iltihap söktürücü etkisinden faydalanmak için haftada birkaç kez bir diş sarımsağı suyla birlikte hap gibi yutmalısınız.

Zeytinyağı

zey

İltihap kurutma özelliği vardır. Bunun için saf, doğal bir yağ kullandığınızdan emin olmalısınız. Düzenli olarak içildiğinde vücudun direncini artırır. Her sabah bir yemek kaşığı zeytinyağı içerek sağlığınıza sağlık katın...

Ispanak

ıspanak

İyi bir antioksidan ve E vitamini kaynağıdır. Ispanakta bulunan alfa-lionelik isimli asit, iltihap kurutmaya yardımcı olur ve iltihaptan kaynaklı ağrıları yok eder. Etkisini hızlı bir şekilde görmek istiyorsanız .iğ tüketin ya da taze ıspanak suyu için.

Ceviz

ceviz

Yapılan son araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yemek, vücuttaki iltihabı en aza indirmeye yardımcı olur. Vücuttaki iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesini azaltır. Bu maddenin azalması demek kalp rahatsızlıklarının da en aza inmesine yardım eder. Cevizin faydalarını hızlı bir şekilde alabilmek için; bir bardak suya 3 adet cevizi koyun ve bir gece boyunca bekletin. Sabah aç karnına bu suyu için. Tüm gün boyunca dinç kaldığınızı göreceksiniz. Ceviz suyunu her gün tüketebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
iltihap sökücü besinler doğal antibiyotikler

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