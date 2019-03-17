Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Erol Bulut'un takımı Yeni Malatyaspor ile Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip etkili olan taraf olsa takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
İkinci yarıda Adem Büyük 55. dakikada penaltıdan attığı golle perdeyi açtı. Guilherme 58'de farkı ikiye çıkaran isim oldu. Ankaragücü'nün tek golü 72. dakikada Devr Orgill'den geldi. 29 yaşındaki Orgill, Süper Lig'de 7. maçında 6. kez ağları sarstı ancak takımına puan getiremedi. Malatyaspor'da Ahmet Ildız uzatma anlarında skoru belirleyen golü kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 37 yaparken, 7 hafta sonra 3 puan aldı. Ankaragücü 31 puanda kaldı ve 5 hafta sonra sahadan puansız ayrıldı. Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
52. dakikada Hector Canteros'un savunma arkasına attığı topa hareketlenen Hadi Sacko'nun sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağa sahip oldu.
53. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Adem Büyük meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
58. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Guilherme’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
71. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Dever düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
79. dakikada Barış'ın ara pasıyla topla buluşan Donald'ın yerden şutu yandan dışarı çıktı.
90+4. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ahmet'in gelişine vuruşu kaleciden döndü. Dönen topla tekrar buluşan Ahmet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
Evkur Malatyaspor 3-1 Ankaragücü
Stat: Malatya
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Süleyman Özay xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Seth xx (Chebake dk. 78 x), Robin Yalçın xxx, Mustafa Akbaş xx, Bülent x, Donald xxx, Murat xx, Pereira xx (Aleksic dk. 46 x), Adem xxx, Guilherme xxx (Ahmed dk. 72 x), Ömer xx
Yedekler: Abdulsamed, Barış, Erkan, Rahman, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Ankaragücü: Altay Bayındır xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto x, Sedat xx (Moulin dk. 81 ?), Moke xx (İlhan dk. 63 x), Sacko x (Zaur dk. 59 x), Boyd xx, Canteros xxx, Orgill x
Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, Cebrail, Ezequiel, Aydın, Sadaev
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Adem (dk. 53 pen.), Guilherme (dk .58), Ahmet (dk. 90+4) (Evkur Yeni Malatyaspor), Dever (dk. 71) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Donald, Chebake (Yeni Malatyaspor) Dever, Ante (Ankaragücü)
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