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Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.12.2018 22:08 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor kozlanını paylaştı. Mücadelede kazanan çıkmadı ve iki ekip de sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

  1. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Guilherme’nin ortasında Eren Tozlu’nun dokunduğu top, Aleksic’in önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Evkur Yeni Malatyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 80. dakikasında Jeremy Bokila skoru eşitleyen golü kaydetti.

Mücadelede başka gol olmayınca iki ekip de sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Alınan bu sonuçla Akhisarspor puanını 13, Yeni Malatyaspor da 22'ye çıkarttı.

MAÇTAN DAKİKALAR

41. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Donald topu altıpas içerisine indirdi. Arkada bomboş bekleyen Aleksic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
59. dakikada Chebake’nin ortasına Rahman gelişine vurdu top az farkla auta çıktı.
80. dakikada Pereira uzaktan şansını denedi top auta çıktı.
81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bokila şutunu çekti, direğe çarpan top ağlara gitti. 1-1

Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Cem Handoğlu xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Guilherme xxx, Murat Yıldırım xx (Mustafa dk. 89 ?), Boutaib xx Eren xx (Pereira dk. 70 x), Sadık xx, Donald xx, Aleksic xx (Ömer dk. 83 x), Murat Akça xx, Chebake xx, Rahman Buğra xx
Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx (Vrsajevic dk. 46 x), Barbosa xx, Güray xx, Onur xx, Lopes xx, Sıssoko xxx, Soares xx, Regattın xx (Bokila dk. 69 xx), Junıor xx (Eray dk. 88 ?), Caner xx
Goller: Aleksic (dk. 41) (Evkur Yeni Malatyaspor), Bokila (dk. 81) (Akhisarspor)
Sarı Kartlar: Sissoko, Caner, Junior (Akhisarspor), Boutaib, Donald, Guilherme, Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Evkur yeni Malatyaspor akhisarspor

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