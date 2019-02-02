Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetti. 14. dakikada Kravets ile öne geçen Kayserispor ev sahibi ekip 19. dakikada Aleksic'in attığı müthiş frikik golü ile beraberliği sağladı. İki takımın karşılıklı ataklarıyla devam karşılaşmada başka gol gelmeyince maç beraberlik ile sonuçlandı. Bu sonucun ardından Malatyaspor puanını 33'e, Kayserispor ise 22 puana yükseldi. Gelecek hafta Malatyaspor, Konyaspor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

13. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza sahası içine ortasında Kravets'in kafa vuruşu sol köşeden ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

26. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Chery’nin yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

32. dakikada Bifouma’nın ceza alanına yaptığı ortada Aleksic, vole ile topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu gol geçerlilik kazanmadı.