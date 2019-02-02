Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetti. 14. dakikada Kravets ile öne geçen Kayserispor ev sahibi ekip 19. dakikada Aleksic'in attığı müthiş frikik golü ile beraberliği sağladı. İki takımın karşılıklı ataklarıyla devam karşılaşmada başka gol gelmeyince maç beraberlik ile sonuçlandı. Bu sonucun ardından Malatyaspor puanını 33'e, Kayserispor ise 22 puana yükseldi. Gelecek hafta Malatyaspor, Konyaspor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
13. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza sahası içine ortasında Kravets'in kafa vuruşu sol köşeden ağlarla buluştu. 0-1
18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
26. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Chery’nin yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.
32. dakikada Bifouma’nın ceza alanına yaptığı ortada Aleksic, vole ile topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu gol geçerlilik kazanmadı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
52. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Chebake’in ortasında penaltı noktası üzerinde Bifouma'nın vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
60. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bifouma'nun vuruşunda savunma gole izin vermedi.
74. dakikada Aleksic’in serbest vuruşu sonrası topla buluşan Donald, yerden sert bir vuruş yaptı ancak son anda Kayserispor savunmasından Lung topu uzaklaştırdı.
90. dakikada Yeni Malatyaspor’un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Barış'ın sert şutunu kaleci çift yumrukla önledi.
Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 Kayserispor
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Bülent xx, Mina xx, Murat Akça xx, Aleksic xxx, Donald xx, Guilherme xx (Barış dk. 84 x), Murat Yıldırım x (Robin dk. 45 x), Bifouma xx, Ömer xx (Eren dk. 67 x)
Yedekler: Ertaç, Sincere, Mustafa, Erkan, Pereira, Ahmed
Teknik Direktör: Erol Bulut
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Atila xx, Hasan Hüseyin xx (Varela dk. 74 x), Deniz xx, Kravets xxx (Kucher dk. 78 x), Chery xx (Levent dk. 90 ?), Sapunaru xx, Kana xx, Şamil xx, Umut xx
Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Kucher, Berkant, Mert, Varela
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Aleksic (dk. 18) (E. Y. Malatyaspor), Kravets (dk. 13) (İ.M.Kayserispor)
Sarı kartlar: Lopes, Deniz, Atila (İM Kayserispor)
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