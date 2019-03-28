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Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya kampında yarın hazırlık oynayacak

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 28.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren E.Yeni Malatyaspor kampta 1 haftayı geride bırakırken, sarı-kırmızılı oyuncular güç depolamaya devam ediyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya kampında yarın hazırlık oynayacak

Antalya Belek’te devam eden kamp çalışmalarında günde tek antrenmanla güç ve kondisyon toplayan sarı-kırmızılılarda sakat oyuncuların da tamamen iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Son olarak tedavisi tamamlanan Aboubakar Kamara’nın kampa katılmasıyla takımda sakat oyuncu kalmazken, golcü oyuncunun Galatasaray ile oynanacak lig maçına kadar hazır hale geleceği belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya kampı kapsamında yarın bir hazırlık müsabakası oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, İzlanda Úrvalsdeild ekibi ÍBV ile saat 17.00’de özel maçta karşı karşıya gelecek. Evkur Yeni Malatyaspor, 22 Mart Cuma günü başladığı kamp çalışmalarına 30 Mart Cumartesi günü nokta koyarak Galatasaray ile oynayacağı kupa müsabakası için İstanbul’a geçecek.

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