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Evkur Yeni Malatyaspor Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 27.06.2019 21:07 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren futbolcusu Fabian Farnolle ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Evkur Yeni Malatyaspor Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, iç transferde kaleci Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı.

Sarı-siyahlı kulüp, sözleşmesi sona eren Beninli kaleci Fabien Farnolle ile tekrar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fabien Farnolle, bugün yapılan görüşmeler sonucu 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak yine yeniden Yeni Malatyaspor'umuzda." ifadeleri kullanıldı.

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Evkur yeni Malatyaspor Fabien Farnolle

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