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Evkur Yeni Malatyaspor Jahovic'i renklerine bağlamak üzere

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 23.06.2019 10:14 | Son Güncelleme

İlk resmi transferini Atiker Konyaspor'dan Fofana'ya 2 yıllık imza artırarak gerçekleştiren Evkur Yeni Malatyaspor, yine Konya ekibinde forma giyen Adis Jahovic'i de renklerine bağlamak üzere.

Evkur Yeni Malatyaspor Jahovic'i renklerine bağlamak üzere

Evkur Yeni Malatyaspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli orta saha oyuncusu Victor Ayala ile 1 yıllık ön protokol imzladıktan sonra golcü transferi için Türkiye piyasasına yöneldi.

Bu doğrultuda Başkan Adil Gevrek'in yüzyüze görüştüğü Atiker Konyaspor'lu Adis Jahovic ile anlaşmaya varıldığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi. Anlaşmayı doğrulayan Başkan Adil Gevrek, 32 yaşındaki oyuncunun transferinin 1-2 gün içerisinde biteceğini ifade etti. Gevrek, bonservisi Konyaspor'da bulunan Adis Jahovic'in transferinde belli bir aşamaya geldiklerini ve transferin bir iki güne bitebileceğini söyledi. Gevrek forvet transferi için listelerinde Eren Derdiyok'un da bulunduğu, ancak Jahovic ile anlaşmaya daha yakın olduklarını belirtti.
Golcü oyuncunun Konyaspor ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Jahovic bombası! 'Transfer 1-2 güne biter'Jahovic bombası! 'Transfer 1-2 güne biter'
Evkur Yeni Malatyaspor'da transferEvkur Yeni Malatyaspor'da transfer
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Atiker Konyaspor Evkur yeni Malatyaspor Adis Jahovic Spor Toto Süper Lig

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