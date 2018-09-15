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Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Gary Medel Fenerbahçe derbisinde yok!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.09.2018 21:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Gary Medel şoku yaşanıyor. Medel, mücadelede önce ikinci sarı kartını, ardından da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Gary Medel, Beşiktaş'ın haftaya Fenerbahçe ile oynayacağı derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Gary Medel Fenerbahçe derbisinde yok!

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı mücadele Medel kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İlk sarı kartını 57. dakikada gören 31 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.

Şilili oyuncu, gördüğü kırmızı kart sonrası, Beşiktaş'ın haftaya oynayacağı Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş gary medel

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
YÖNETİM UYUMA BEŞİKTAŞ'A SAHİP ÇIK! BECEREMİYORSAN İSTİFA ET!!!! ŞİKECİ HAKEMLER FENERBAHÇE MAÇININ OPERASYONUNU DAHA BU MAÇTAN BAŞLATTILAR. MEDELİN POZİSYONU FAUL BİLE DEĞİLKEN SARI KART VE KIRMIZI KART KİME HİZMET İÇİN!!!!
yazıklar olsun!!!! fenev için operasyon başladı!
oyunlara devam..bu hakem müsvetteleriyle nereye kadar...
O kırmızı kart tam bir saçmalık. hani nerde VAR
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