Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Gary Medel Fenerbahçe derbisinde yok!

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı mücadele Medel kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
İlk sarı kartını 57. dakikada gören 31 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.
Şilili oyuncu, gördüğü kırmızı kart sonrası, Beşiktaş'ın haftaya oynayacağı Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
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