SPOR

Evkur Yeni Malatyaspor Murat Akşit'i renklerine bağladı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 24.06.2019 16:56 | Son Güncelleme

Transferde hareketli günler geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, Fofana ve Jahovic transferlerinden sonra bir takviye de kaleye yaptı ve 17 yaşındaki Murat Akşit'i renklerine bağladı.

Evkur Yeni Malatyaspor Murat Akşit'i renklerine bağladı

Malatya ekibi Pendikspor’un genç kalecisi Murat Akşit’i renklerine bağladı. U17 Genç milli takımının da kalesini koruyan 17 yaşındaki Murat Akşit’in sarı kırmızılıların kampına katılacağı açıklandı.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Evkur Yeni Malatyaspor, Fabien Farnolle yeniden anlaşarak güvene aldığı kalesine bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılıların gelecek vaat eden genç kaleci Murat Akşit’ten ilk etapta altyapıda faydalanacağı bildirildi.

Murat Akşit geçen sezon Pendikspor'da 1 resmi müsabakaya çıktı.

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
Ve Jahovic transferi resmen açıklandı!Ve Jahovic transferi resmen açıklandı!
'Avrupa maçlarını iple çekiyoruz''Avrupa maçlarını iple çekiyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Evkur yeni Malatyaspor Murat Akşit

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Malatya'dan Arjantin'de transfer hamlesi

Malatya'dan Arjantin'de transfer hamlesi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sergen Yalçın imzayı attı! Flaş UEFA sözleri...

Sergen Yalçın imzayı attı! Flaş UEFA sözleri...

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor Murat Akşit'i renklerine bağladı

Malatya'dan bir transfer daha!

Evkur Yeni Malatyaspor Adis Jahovic'i kadrosuna kattığını açıkladı

Ve Jahovic transferi resmen açıklandı!

Erdal Gündüz: Avrupa maçlarını iple çekiyoruz

'Avrupa maçlarını iple çekiyoruz'

Evkur Yeni Malatyaspor Jahovic'i renklerine bağlamak üzere

Malatyaspor transferde sona geldi

Adil Gevrek: Adis Jahovic'in Malatyaspor'a transferi 1-2 gün içinde biter!

Jahovic bombası! 'Transfer 1-2 güne biter'

Evkur Yeni Malatyaspor Arjantinli Ayala ile anlaşmaya vardı

Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.